épp a mai napon töltötte be 40. életévét! A gyönyörű modell pedig már régóta készült gondolatban arra, hogy hogyan is ünnepelhetné meg igazán felejthetetlen módon ezt a szép kerek számot, a döntése pedig nem csak meglepte a rajongókat, de egyúttal hatalmas elismerést is váltott ki belőlük. Gisele ugyanis úgy határozott, hogy a 40. szülinapja alkalmából az amazóniai esőerdőben elültet 40 ezer(!) fát, hogy egy kicsit visszaadhasson a bolygónak.

Úgy érzem, életemben egy új fejezet kezdődik, és ezt jelentőségteljes módon szerettem volna megünnepelni, ezért úgy döntöttem, hogy elültetek 40 ezer fát. Már évek óta részt veszek különböző ültető projektekben, mert úgy gondolom, ez az egyik legjobb módja annak, hogy egy kicsit mi is visszaadjunk a Föld Anyának. Idén, hogy megünnepeljük a szülinapomat, a családommal úgy terveztük, hogy elültetjük a fákat az amazóniai esőerdőben, Brazíliában, de mint tudjuk, ez most nem lehetséges. Aztán támadt egy másik ötletem! Mi lenne, ha találnék módot arra, hogy mások is segíthessenek nekem eljuttatni oda a fákat?

A jelenlegi koronavírusos helyzet miatt nem tudott családjával Brazíliába utazni, így több egyéb módon is igyekezett tenni azért, hogy a fákat elültethesse. Létrehozott egy jótékonysági felkérést, így egy weboldalon keresztül neked is lehetőséged nyílik pénzért fát adományozni, amit aztán egy magbank segítségével fognak elültetni az esőerdőben. A jelenleg állást elnézve már sikerült a kitűzött célt megduplázni, hiszen és férje azonnal adományoztak fejeként 40.000 fát, barátai és rajongói pedig szintén csatlakoztak a projekthez!

