Most mentsd le Gigi Hadid MET gálás sminkjét későbbre, nyáron nem lesz ennél menőbb

napjaink egyik legsikeresebb és legismertebb modellje, így igencsak kevés ember van, aki nem tudja, hogy ki is ő. A szupermodell ráadásul nemrég tévés karrierbe is kezdett, hiszen társműsorvezetője volt a Netflixen hatalmas népszerűségnek örvendő Next In Fashion című műsornak.



Ráadásul arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy sok évig alkotott egy párt Zayn Malikkal (aki állítólag jelenleg Selena Gomezzel jár!), akivel kislányuk is született. És bár hivatalosan Gigi szingli, az egész világ arról pletykál hónapok óta, hogy Leonardo DiCaprióval jár, mi pedig már lélegzetvisszafojtva várjuk, hogy végre bevallják mindenki előtt a szerelmüket...

Addig is viszont, amíg ez megtörténik, nézzük meg, hogy Gigi mivel hívta magára a figyelmet legutóbb! Történt ugyanis, hogy a szupermodell meghívást kapott az év egyik legnívósabb eseményére, a MET-gálára, amit idén a 2019-ben elhunyt Karl Lagerfeld tiszteletére rendeztek, és maximálisan az ő emléke előtt szerettek volna fejet hajtani.



Ennek fényében természetesen is olyan szettet választott, ami abszolút tükrözi Karl Lagerfeld szellemiségét és munkásságát. A modell egy Givenchy ruhát viselt, amelyet Matthew Williams (a Givenchy művészeti vezetője) álmodott meg, aki a következőket mondta róla:



„A drapériákat a legyezők inspirálták, amit Karl nagyon szeretett, és természetesen az orchideák, amelyek a kedvenc virágai voltak.”



Gigi és csapata láthatóan minden részletre gondolt, a levágott kesztyűtől kezdve, amely a Karl által kedvelt ujjatlan kesztyűkre utalt, egészen a nyakában viselt gyöngysorokig. És akkor térjünk át a beauty look-ra, amely szintén extrán átgondolt volt. Sminkesét, Patrick Ta-t kérte fel, hogy gyöngyházfényű, ezüstös-fehér szemhéjfestéket készítsen az alkalomra, és azért, hogy Karl egyik kedvenc részletét még jobban beépítse, Patrick még két pici gyöngyöt is elhelyezett Gigi szemei alatt pont középen, amely igazán kecses hangsúlyt adott a kinézetének:

Az pedig már most fixen borítékolható, hogy ez a gyöngyös részlet lesz a nyár legmenőbb megjelenése smink fronton, így, ha igazán trendi akarsz lenni, akkor már most beszerzel néhány gyöngyös matricát!

Ha kíváncsi vagy, hogy kik voltak a legjobban öltözött sztárok az idei MET-gálán, akkor katt a galériára!

