Most azonban a modell édesanyja, Yolanda úgy döntött, hogy ő is elmondja milyen nagymamaként az élete első unokája születése óta. Az 56 éves Hadid asszony kimondhatatlanul örül, hogy legidősebb gyermeke egy gyönyörű kislánynak adott életet, ahogy annak is, hogy mindenben segíthet a baba körül. Tegnap egy képet is megosztott, amelyen csak a kicsi keze látszódik, ugyanakkor a fotó alatti szöveg mindenkinek könnyeket csalt a szívébe.

A szívem csordultig van szeretettel és örömmel, hogy egy ilyen kis angyalt küldtek nekünk fentről. Köszönöm anyu és apu, hogy a tiétek lehetek. Minden percét imádom.

Gigi és Zayn szeptember végén jelentették be hivatalosan, hogy megszületett első közös gyermekük, akinek a nevéről még mindig semmit nem tudni. Bár ezen nincs mit meglepődni, hiszen a modell terhességét is igyekeztek a nagy világ elől titkolni, hogy a lehető legnagyobb nyugalomban készüljön fel a baba érkezésére.

Yolanda egyébként maga is modellként kezdte a karrierjét, ma pedig az Amerikában futó The Real Housewives of Beverly Hills sorozat szereplője

