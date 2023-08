A most 36 éves Gerard Piqué és két kisfia híres édesanyja, a kolumbiai díva, 2022-ben, viharos körülmények között szakítottak. Ennek oka az volt, hogy az énekesnő megtudta, futballista szerelme évek óta csalja egy Clara Chia nevű nővel, akit még a házukba is beengedett, amikor ő nem volt otthon. A botrányos válásnak köszönhetően Piqué jelenleg nem találkozhat úgy a fiaival, hogy ott van a kedvese is, ezt lehetetlenné tette jogászai segítségével. Ennek ellenére a sportoló boldog, nemrég összeköltözött Clara-val, ráadásul nem is akárhol.

Gerard Piqué beköltöztette szeretőjét abba a házba, ahol korábban -val élt

A spanyol Hola! magazin szúrta ki az Instagramon megosztott fotókon, hogy Gerard Piqué és Clara abban a házban költözhettek össze Spanyolországban, ahol 2012-ben a focisztár -val élt együtt.

„2012-ben ebben a házban készültek fotók első terhességéről és egyben ez volt az énekesnő első otthona, amikor a tengerentúlról Spanyolországba, Európába költözött kedveséért” – fejtegette egy Pepe del Real nevű újságíró.

„Ha ez nem lenne elég, abban is biztos vagyok, hogy ez az a ház, ahová a szülés után, a kórházból hazatért” – tette még hozzá.

Az újságíró szerint Piqué és nagyon intim pillanatokat élhettek meg együtt abban a házban, élvezték, hogy egy nagyon privát, biztonságos ingatlanról van szó, ahová egyáltalán nem lehet belátni és még a tenger is közel van.

Úgy tűnik, Clara-t a fentiek egyáltalán nem izgatják, ahogyan a focistát sem, aki már tovább lépett és teljes mértékben új kedvesével képzeli el az életét.

és Gerard Piqué igazi álompár voltak, és biztosak vagyunk benne, hogy mindenkit szíven ütne, ha exe abban a házban élné az életét valaki mással, ahol egykor olyan boldogok voltak együtt. Valószínűleg számára sem volt ezt egyszerű elfogadni.

Abban is biztosak vagyunk, hogy egy erős, független nő, és minden nehézség ellenére megerősítik a történtek! Ezek a sztárok kivirágoztak a válásuk után:

