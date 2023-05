A francia nők stílusérzéke hosszú évtizedek óta világhírű, és bár ők is bátran ruháznak be egy-egy új és népszerű trendbe, azért gardróbjuknak klasszikus kulcsdarabjairól nem szívesen mondanak le.

És miközben a francia stílus valóban piedesztálra került, ám az igazság az, hogy valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Ami a divatot illeti, sokkal könnyebb újraalkotni, mint gondolnánk, és sokkal kevesebb erőfeszítést igényel, mint amit mögé vélünk látni. Alapgyűjteményük egyik megunhatatlan ékköve például nem más, mint a farmer. Marissa Cox a Practising Parisienne: Lifestyle Secrets from the City of Lights című könyv írójának hála pedig többé már az sem titok, hogy ezen belül pontosan melyik márkára és fazonra esküszik a francia nők többsége. A mű szerzője elárulta, hogy a francia nőkkel folytatott stílussal kapcsolatos beszélgetéseiben rendre ugyanaz hangzik el, ez pedig nem más, mint a Levi's 501-es.

Vallja, hogy nem kell más, csak egy egyszerű póló., egy blézer, egy 501-es, és már kész is a hamisítatlan francia életérzés, amiért annyira rajongunk!

A Levi's 501-es annyira alap még a farmermárka történetében is, hogy tényleg megéri beszerezni egy ilyen kincset, már csak a tudatosság végett is, ez a kiadás ugyanis annyira időtálló, hogy még hosszú évek múltán sem veszít majd nemcsak a minőségéből, de az aktuális ruhatárunkhoz annyira könnyedén igazodó rutinosságából sem.

Neked is tetszik a francia nők nagy kedvence? Kattints tovább és mutatjuk is, hogy milyen fazonokban és hol szerezheted be saját Levi's 501-esed!

Galéria / 7 kép A francia nők ezért a farmerért rajonganak: Levi's 501 Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg, ha trendekről van szó, 2023-ban mely darabokra teszik le a voksukat!

Galéria / 10 kép A francia nők erre az 5 trendre esküsznek 2023-ban Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.