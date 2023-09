Hirdetés

A Harvard Egyetem kutatása szerint akkor lehet kiegyensúlyozott a gyermekek étrendje, ha sok gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, fehérjét és csökkentett zsírtartalmú tejtermékeket, tartalmaz – de persze az sem mindegy, milyen arányban. A szakértők azt tanácsolják a szülőknek, hogy a gyerkőcök tányérjának felét színes zöldségekkel, a másik felét pedig sovány fehérjeforrással és teljes kiőrlésű gabonával (például barna rizzsel vagy teljes kiőrlésű tésztával) töltsék meg. A felsorolt öt élelmiszercsoport mindegyike olyan tápanyagokban gazdag, melyek kiemelt szerepet töltenek be a kisiskolás gyermekek szervezetének megfelelő működésében – éppen ezért fontos beiktatni ezeket az étrendjükbe.

A zöldségek és gyümölcsök vitaminokkal, antioxidánsokkal és rostokkal töltik fel a gyerekeket, ráadásul a gyakori fogyasztásukkal akár a szívbetegségek, illetve a stroke is megelőzhető. A növekedéshez, fejlődéshez és tanuláshoz pedig sok energiára van szükségük, amit olyan gabonafélékből nyerhetnek, mint a teljes kiőrlésű kenyér, a barna rizs, a kuszkusz, a quinoa, a zab vagy az árpa. Ne feledd, az alacsony glikémiás indexű gabonaételek (például a teljes kiőrlésű tésztafélék) hosszabb ideig tartó telítettséget okoznak, mert lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, ráadásul az energiaszintet is segítenek tovább fenntartani. A csökkentett zsírtartalmú tejtermékek közül a tej, a sajt és a joghurt a remek fehérje-, és kalciumforrásnak számít, ezért a kisiskolásoknak érdemes naponta fogyasztani belőlük: a kalcium például elengedhetetlen a gyerekek egészséges csontozatának és fogainak felépítéséhez. Fehérjében gazdag élelmiszer a hal, a csirkehús, a tojás, a bab, a csicseriborsó a tofu vagy a lencse, melyek nélkülözhetetlenek az izomfejlődéséhez. Sőt, az olajos halakban található omega-3 zsírsavak a gyerkőcök agyának fejlődésében is aktív szerepet játszanak, és ez az iskolai teljesítményükre is hatással van. Természetesen a folyadékbevitelre is oda kell figyelned: a víz a legegészségesebb innivaló a gyermekek számára.

A KOMPLEX TÁMOGATÁS IDŐSZAKA

Mivel a nyári szünet végével a gyerkőcök visszatérnek az iskolapadba, ősszel fokozott támogatásra van szükségük. Ebben lehet segítség a 3 éves kortól adható Supradyn Kids Complex. A benne található jód elősegíti a gyermekek megfelelő növekedését, az A-vitamin hozzájárul a normál látás fenntartásához, a D-vitamin és a K-vitamin az egészséges csontozat fenntartásához, a B3-, B6- és B12 és C-vitamin, valamint a biotin pedig a normál pszichológiai funkció fenntartásához. A B3-, B6- és B12-vitamin emellett részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban és hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez is. A Supradyn Kids Complex multivitamin rágható zseléi gyümölcs és zöldség alapú színezékekkel készülnek, így kapják meg az ízükre jellemző színt. Az eper ízű zselének vadrépa és feketeribizli koncentrátum, a narancs ízűnek vadrépa és alma, míg a citrom ízűnek vadrépa és sütőtök koncentrátum az alapja.

Supradyn Kids Complex multivitamin zselé cukorbevonattal étrend-kiegészítő készítmény. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 26. CH-20230921-82

Adhatunk még pár tippet az iskolakezdéshez?

