A Gilmore Girls, azaz A szívek szállodája című sorozat például egy tipikusan olyan műsor, amely nézése közben biztosan elkap a hamisítatlan őszi hangulat, és kedvet a kapok a sütőtökös ételek és italok iránt, illetve mivel a főszereplő Lorelai és lánya, Lori hatalmas kávéfüggők, én is mindig egy hatalmas bögre tejeskávéval kezdek bele a sorozatnézésbe.

L’ecsó

Az ételek szeretete a rajzfilmekben is gyakran megjelenik, de a L'ecsó talán azért különleges, mert ebben nem az ételek és italok kelnek életre, hanem egy kedves kis patkány történetén keresztül leshetünk be egy igazi francia étterem konyhájának rejtelmeibe. Szerintem nincs olyan ember, akinek ne futna össze a nyál a szájában a filmben megjelenő ratatouille-recept kapcsán, amely után már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon milyen íze lehet valójában.

Susi és Tekergő

Hitted volna, hogy ez a mese 1955-ben jelent meg? Mégis kevés olyan embert említhetnénk napjainkban, akinek ne lenne ismerős a híres paradicsomos spagettis jelenet, amikor Susi és Tekergő egy romantikus vacsora közben a spagettitésztát a két oldaláról kezdik elfogyasztani, míg végül a szájuk összeér.

Jóbarátok

A sorozat szerintem azért is különleges, mert a mai napig úgy tud népszerű lenni a fiatalabb generáció körében is, hogy a mai világban alapdolognak számító mobiltelefon, internet, közösségi média meg sem jelenik benne, szimplán egy baráti társaság mindennapjaiba csöppenhetünk bele, mintha mi is ismernénk Joeyt, Monicát vagy Rachelt. A sorozat minden évadban nagyjából egy évet jár körbe, ezért sokszor láthatunk hálaadásnapi vacsorát ábrázoló vagy karácsonyi jeleneteket. Az igazán fekete öves rajongók számára egyértelmű, hogy mitől lett olyan különleges a Rachel által készített trifle, vagy hogyan fest Joey kedvenc húsgolyós szendvicse, az előbbit a galériában található recept alapján el is készítheted!

Harry Potter

A Potter-univerzum leginkább kitalált és sokszor egészen bizarr ételeket álmodott meg, mint például a Bogoly Berti-féle Mindenízű Drazsé, de az az ital, amelyhez mindig kedvet kapunk a könyv olvasása vagy a filmek nézése közben, az minden bizonnyal a vajsör. A puha, meleg ital leginkább egy nagyon édes karamellitalhoz hasonlítható, és egy különleges hozzávalóra is szükség van hozzá, amely már hazánkban is beszerezhető.

Kedvet kaptál egy kis sütés-főzéshez? Galériánkban most kipróbálhatsz párat a fenti receptek közül!

