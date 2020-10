Öt filmes franchise, aminek jól áll a csajos folytatás

Egy új alaphelyzet, konfliktus vagy szereplő egészen átformálhat egy már ismert történetet, mi több, reflektálhat egy-egy fontosabb, napjainkban sokakat foglalkoztató témára. A női főszereplős rebootok gyakran foglalkoznak az egyenjogúsággal, és megerősítik, hogy a nők bárhol, bármilyen területen ugyanúgy helytállnak és teljesítenek, mint a férfiak. Így születtek meg ezek a filmek és sorozatok!

Ocean’s 8

A klasszikus Ocean’s trilógiában egy csapat olyan rosszfiút ismerhettünk meg, akik nemcsak a legmeredekebb helyzetből vágják ki magukat, de közben még jól is áll nekik az akció, és folyton a legdögösebb csajok veszik körül őket. A 2018-as újragondolásban, az Ocean’s 8: Az évszázad átverésében, viszont fordult a kocka. Az eredeti sorozatból ismerős Danny Ocean (George Clooney) testvére, Debbie Ocean (Sandra Bullock) vezetésével egy ütős csaj-csapatot ismerhettünk meg. A sztárokat felvonultató újragondolásban többek között Anne Hathaway, Cate Blanchett és Rihanna jár túl a férfiak eszén, nem kis sikerrel.

Ghostbusters - Szellemirtók

Az 1984-es Szellemirtók méltán viseli az „örök klasszikus” címet. Amellett, hogy egy izgalmas, vicces és végletekig szerethető film, sajátos képi világával és kellékeivel egy egészen más „univerzumba” repít minket. A ’89-es második részt viszont már a nagyközönség és a kritikusok sem fogadták kitörő örömmel, így két rész után kifulladni látszott a franchise. A vérfrissítés 2016-ban jött el, mikor bemutatták a négy csajból álló szellemirtó csapatot. Az alkotás kapott hideget-meleget: sokan erőltetettnek érezték a nemváltást, és az eredeti filmek „megszentségtelenítéseként” tekintettek a rebootra, de közben rengetegen érezték úgy, hogy Abigail (Melissa McCarthy), Erin (Kristen Wiig), Jillian (Kate McKinnon) és Patty (Leslie Jones) új színt vitt a Szellemirtók univerzumába, és feltámasztották a sorozatot.

Az új karate kölyök

Az Ocean’s trilógiához hasonlóan a Karate kölyök franchise is három „fiús” rész után váltott. 1994-ben mutatták be Az új karate kölyök című filmet, amiben Mr. Miyagi (Noriyuki Morita) egy új tanítványt fogad Daniel (Ralph Macchio) után. A friss tanoncnak, Julie-nek is egy bölcs és erős mesterre van szüksége a nehéz időkben, amit természetesen meg is kap. Julie-t az Oscar-díjas Hilary Swank testesítette meg, aki később a Millió dolláros bébiért kapta meg a legjobb főszereplőnek járó díjat, ahol egy boxolónőt alakított

Amerikai pszichó

A 2002-es Amerikai pszichó 2-ben Rachael Newmant (Mila Kunis) ismerhetjük meg, aki gyermekként kis híján Patrick Bateman (Christian Bale) áldozatául esett az első részben. A lányra meglehetősen szokatlanul hat a trauma: maga is Bateman nyomdokaiba lép, és sorra szedi áldozatait. A két film remekül kiegészíti egymást, hiszen megfigyelhetjük a férfi és női psziché különbségeit és azonosságait, miközben persze tűkön ülve és borzongva figyeljük az eseményeket.

Los Angeles legjobbjai

A Bad Boys trilógia Martin Lawrence-szel és Will Smith-szel a főszerepben az egyik legjobb akció-komédia, amit a mozitermek valaha láttak. Bőven van benne annyi lövöldözés, verekedés, üldözés és szájkarate, amennyi az akciófilmekbe kell, ezzel együtt viszont nem veszi magát túl komolyan. Van azonban egy sorozat is, ami mellett nem érdemes elmenni! A Los Angeles legjobbjaiban Marcus (Martin Lawrence) testvére, Sydney (Gabrielle Union) és az exbűnöző Nancy (Jessica Alba) egy igazi rossz zsaru-rossz zsaru párost alkotva forgatják fel a nyugati partot, és kerítik kézre a legelvetemültebb bűnözőket.

