A kimaradó menstruáció jellemzően komoly problémát is jelezhet a nőknél amellett, hogy terhesség jele is lehet éppúgy. Sőt, léteznek olyanok is, akik szándékosan szeretnék kihagyni a menstruációjukat egy ideig, ami különböző gyógyszerekkel, fogamzásgátló tabletták segítségével érik el. Hogyan befolyásolja mindez az egészséget?

A Yourtango oldalán számolt be nemrég egy újságíró, Rebecca Jane Stokes arról, ő hogyan érte el, hogy fél évig kimaradjon a menstruációja, majd ez milyen problémát okozott neki a későbbiekben.

„Tizennégy éves voltam, amikor orvosi javaslatra fogamzásgátló tablettát kezdtem el szedni. Természetesen nem azért, mert szexuálisan aktív lettem volna, hanem azért, mert az orvosom szerint a bogyó volt a megoldás az arcomon dúló hormonális háborúra, vagyis az aknékra.”

„Végül a szüleim úgy döntöttek, hogy nem fogok fogamzásgátlót szedni, mivel egyikük sem hitte el, hogy meg lehet bízni abban, hogy észben tartom majd, hogy minden egyes nap ugyanakkor kell bevennem a gyógyszert. Így végül csak a 20-as éveim végén kezdtem el szedni a tablettát, és amikor ez megtörtént, minden megváltozott.”

„Premenstruációs diszfórikus zavarom van (PMDD), ami hasonló a PMS-hez, de annál is durvábban forgatja fel az életemet: gyötrelmes fájdalommal jár, dührohamokkal, ami közben olyan dolgokat mondok ki, amiket már sosem tudok visszaszívni. A tünetek szabályozása érdekében kezdtem el szedni a fogamzásgátlót.”

Egy ponton úgy döntött, kísérti a sorsot

A fogamzásgátló szedésének hagyományos módja szerint 3 hétig kell a tablettákat szedni, majd 1 hétig ki kell hagyni őket, ilyenkor pedig jön a menstruációszerű, gyenge vérzés, majd ezt követi újabb 3 hét tablettázás.

„Megkérdeztem a nőgyógyászomat, hogy biztonságos-e folyamatosan szendi a tablettát, amiről rengeteg vegyes véleményt olvasni a neten. Egyesek szerint rendben van, ha a szervezet kihagyja a menstruációt, mások szerint viszont minden hónapban szükség van rá. Az orvos azt válaszolta, hogy csak úgy tudhatom meg, hogy reagál a szervezetem, ha magam is kipróbálom.”

Hat hónap vérzés nélkül

„Az elmúlt hat hónap csodálatos volt, sehol a puffadás, a görcsök, a fáradtság vagy a vérzés. Egyetlen tampont sem kellett vennem, nagyon jól éreztem magam. Aztán egy hete megtörtént az, amitől tartottam. A macskáim nyávogására ébredtem, ahogy mindig szoktam, de ahelyett, hogy azonnal megetettem volna őket, az ágyba rogyva ordítottam. A hangulatom még tovább romlott, amikor elhagytam a házat és rájöttem, hogy otthon maradt a kulcsom. A következő gondolatom az volt, hogy ez nem normális. Mire beértem a munkahelyemre, hideg verejték tört rám. Úgy éreztem, hánynom kell, azt hittem, hogy haldoklom. Aztán bevillant, ez a PMDD. Lehet, hogy az antidepresszánsoknak és a fogamzásgátlónak hála hónapokig távol tudtam tartani magamról, de most itt van és rosszabb, mint valaha.”

„Ezután gyorsan felhívtam a dokimat, aki azt válaszolta, hogy a test tudja, mire van szüksége. Így kénytelen voltam elfogadni a természet rendjét és visszatérni a tabletta helyes szedéséhez. Már egy hete szenvedek a PMS legbrutálisabb tüneteivel, szeretnék labdába gömbölyödve élni, amíg meg nem jön.”

Rebecca végül rájött, hogy nincs módja annak, hogy megállítsa a menstruációját, mert egyszerűen szüksége van rá, így végül elfogadta, hogy vissza kell állnia a fogamzásgátló megszokott szedéséhre.

