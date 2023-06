Sneakerből sosem elég: ezekkel a kombinációkkal lehetsz most a legstílusosabb

Folytatódik a DEICHMANN havi rendszerességgel ismétlődő sorozata, amiben Komáromy Csillu stylist segít abban, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb lábbeliket. Azaz megtapasztalhatod, milyen az, amikor egy profi segít abban, hogy a legjobb választást hozd divatfronton. A STÍLUS ID nevet viselő együttműködés 2. részéből megtudhatod, hogy mivel érdemes kombinálni a fehér sneakereket, hogy a legstílusosabb formád hozd.

forrás: DEICHMANN

Mivel érdemes kombinálni?

Ismét divatos a maxiszoknya, ami pár éve erős trendhullámként volt jelen, de már akkor is menő volt sneakerrel kombinálni. Legyen szó farmerszoknyáról vagy épp egy selyem darabról, mindkettővel tökéletesen megállja a helyét a sportcipő. A palazzo nadrág is ide tartozik, amit azoknak a nőknek találtak ki, akik nem szeretik a szoknyát, de nem mondanának le a nőies és lenge nyári darabokról. A széles szárú nacihoz tökéletes választás egy sneaker, épp úgy, ahogy a plisszírozott szoknyához is, aminek elegáns hatását tökéletesen ellensúlyozza és vagánnyá teszi egy laza lapos lábbeli. Idén nyáron az overálok és a matchy-matchy szettek is nagyot mennek majd, és valószínűleg mostanra kitaláltad, hogy ezekkel a darabokkal is jól működik együtt a fehér sneaker. Az alábbi videóban mindezt konkrét példákkal is megnézheted, a termékeket pedig egytől egyig megtalálod a DEICHMANN Online Shopjában.

Ha pedig szeretnéd, hogy egy profi stylist rendszeresen segítsen eligazodni a trendek világában, ne felejtsd el követni a DEICHMANN-t Facebookon, Instagramon és az Online Shopról se feledkezz meg!

Galéria / 12 kép Nézd meg a DEICHMANN legmenőbb fehér sneakereit Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria