Ezt mindenképp olvasd el, ha nem szoktál azonnal kibújni a cipődből, amikor hazaérsz!

Egyáltalán nem furcsa, ha valakinél az előszobában lábtörlő és cipősszekrény is van, ahogyan az sem, ha vendégpapucsokkal van kitömve a sarokban álló fonott kosárka. Egyesek szimpla kényelmi okokból bújnak ki a cipőből, amint átlépik az otthoni küszöböt, míg mások bizonyos hagyományok betartása érdekében, esetleg a baktériumok miatt teszik ugyanezt.



„Az első, amit megjegyeznék a téma kapcsán az, hogy egy átlagember nem tudja, mennyi baktérium vesz körül minket állandóan. Nem szoktuk se magunkat, se a környezetünket nap, mint nap csíramentesíteni” – magyarázta a HuffPo-nak Dr. William Schaffner, a fertőzőbetegségek Nashville-ben élő professzora. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy nem csupán a cipőd talpa van tele bacikkal, hanem az egész tested is. De vajon érdemes emiatt aggódnod? Most megtudhatod!

Azonnal kibújsz a cipődből, amikor hazaérsz?

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a cipő talpának felülete alapvetően kicsi, különösen akkor, ha összehasonlítjuk más tárgyakkal, amik akár hordozhatnak rossz baktériumokat. Persze nem mindegy, hol járkálsz benne, ha például egy magas kockázatú víruskutató laborban, akkor jobb, ha vigyázol, de egy utcai kutyasétáltatástól nem lesz „szuper fertőző” a cipőd.

Vagyis a cipődtől nem kell félni, ellenben egy másik személytől már lehet tartani, ugyanis egy ember körülbelül 30 millió baktériumsejtet bocsát ki óránként még akkor is, ha csak egy szobában áll.



„Egyrészt kilélegzed a baktériumokat, másrészt lehullanak a hajadról, bőrödről. Szó szerint egy mikrobiális felhőt eregetsz a környezetedbe a nap 24 órájában” – fejtegette a magazinnak Dr. Gilbert gyerekorvos, majd azzal folytatta, egy kutatás szerint hazaérkezéskor a cipő talpán található baktériumok szinte azonnal belesimulnak az otthoni baktérium flórába. Az orvos azt is elmondta, hogy a cipő koszos talpának jótékony hatása lehet a gyerekekre nézve, a fiatalabb testvér immunrendszere sokszor az idősebb, már iskolás testvér által hazahordott baciknak köszönhetően erősebb, ellenállóbb lesz.



Az orvosok szerint olykor előfordulhat, hogy a rettegettnek mondható E.coli is megtelepszik a cipőtalpon, azonban onnan szinte 0 az esélye annak, hogy bárkit megfertőzzön a családból. Azoknak sem kell aggódniuk a lábbelijük miatt, akik kórházban vagy bármilyen más egészségügyi intézményben élnek, ugyanis a kórokozók hazafelé a fűben sétálva simán elpusztulnak.



