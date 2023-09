Tettetted már valaha, hogy beteg vagy? A pszichológus meglepő dolgot árult el ezzel kapcsolatban

Betegnek lenni alapvetően egy kimondottan rossz élmény, biztosan a te életedben is előfordult már, hogy azért voltál kénytelen egy teljes héten át otthon maradni és az ágyat nyomni, mert belázasodtál, rázott a hideg, folyt az orrod és csúnyán köhögtél. Ugyanakkor egy kis megfázásnak lehetnek rejtett előnyei, ez az oka annak, hogy olyan sokan tettetik magukat olykor betegnek.



A pszichológusok számára ez egy kimondottan érdekes kérdéskör, világszerte több neves szakember kutatja a miérteket. Különösen akkor fontos dolog ez, ha valami olyan dologról van szó, amit a betegség kapcsán az adófizetők pénzéből finanszírozna az adott ország, mint például a rokkantnyugdíj vagy a betegszabadság.

Ennyien színlelnek betegséget átlagosan

Az egyik legizgalmasabb és legfrissebb kutatás a témában 2023-ban, Hollandiában készült, a holland pszichológus csapat összesen 975 felnőttet kérdezett ki arról, szokott-e betegséget színlelni vagy ismer-e olyat, aki igen, illetve azt, mik az okai erre.

A felmérésből kiderült, hogy az emberek 31 százaléka színlelt már betegséget annak érdekében, hogy elérjen valamilyen célt. 22,7 százalékuk pedig abban is biztos, hogy a családtagjaik szintén tettek már hasonlót, 25 százalék a barátairól gondolja ezt. A legnagyobb százalékot a kollégák kapták, majdnem 39 százalék nyilatkozott úgy, hogy biztos benne, a munkatársai gyakran színlelnek megbetegedéseket.

Azok, akik bevallották, ők maguk hazudták már azt, hogy betegek, 55 százalékban fizikai tüneteket tettettek, csupán 7 százalék színlelt mentális problémát. Ugyanezen személyek 80 százaléka utólag beismerte, lelkiismeret furdalása van a dolog miatt.



A kutatás eredményeit elemezve a pszichológusok arra jutottak, a valóságban ennél is magasabb lehet azoknak az aránya, akik a múltban betegséget színleltek, hiszen nem mindenki képes arra, hogy beismerjen egy olyat tettet, ami morálisan megkérdőjelezhető.



De mégis milyen okokból dönt valaki úgy, hogy betegséget fog színlelni? Galériánkból ezt is megtudhatod!

