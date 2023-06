Biztosan hallottál már a Bermuda-háromszögről és a sok-sok eltűnt hajóról és repülőgépről, ami a nevéhez kapcsolódik. Ez a terület, amelynek másik neve az Ördög-háromszöge, az Atlanti-óceánon található, földrajzilag Bermuda-szigete, Puerto Rico és Miami rajzolja ki.

Különösebb jelentősége nem volt ennek a helynek, mígnem a második világháború során számos eltűnéses esethez lett köthető, erre pedig felfigyelt az amerikai sajtó, ami megteremtette a 20. század talán legnagyobb legendáját. Először egy 1950-es cikkben szerepelt, amelyet E. Johnson írt, Vincent Hladis 1964-es cikke óta hívjuk Bermuda-háromszögnek, majd 1974-ben jött Charles Berlitz könyve, ami „végleges formába” öntötte.

A Bermuda-háromszög sosem szerepel a térképeken

A Bermuda-háromszög leghíresebb három esetét komoly rejtély övezi, nem csoda, hogy mindenkit a mai napig foglalkoztat a kérdés: vajon, mi történt pontosan?



Az első 1872-ben történt, a brit Dei Gratia hajó éppen New York-ból tartott Gibraltár felé, amikor összetalálkozott egy titokzatos hajóval. David Morehouse kapitány döbbenten ismerte fel, hogy az nem más, mint az egy hónapja eltűnt Mary Celeste, ami szintén New Yorkból indult, de hetek óta nem érkezett róla életjel. A néma, jelzésekre nem reagáló hajót ezután átvizsgálták, ám a fedélzeten nem találtak senkit…



1918-ban ugyanezen a területen veszett el az amerikai haditengerészet Cyclops nevű hatalmas, 19 ezer tonnás szállítóhajója, a 309 tengerésze közül egy sem került elő!



A harmadik izgalmas eset 1948-ban történt, ekkor a Star Tiger nevű repülőgép tűnt el 6 fős legénységével és 25 utasával. Utolsó rádiós bejelentkezésükkor még azt mondták, kitűnő az idő, nagyszerű a repülés.



A furcsa, megmagyarázhatatlan eltűnések megoldására sokan vállalkoztak, voltak, akik ufókat emlegettek, mások a tudományt hívták segítségül. Utóbbi szerint ezen a területen olyan erős a széljárás, hogy emiatt gyakran keletkeznek úgynevezett „gyilkos hullámok”, amelyek hirtelen, a semmiből tűnnek fel a vízen, akár egy fal és a 100 méteres magasságot is elérhetik. Ezek olyan hatalmas erővel csapnak le, hogy nincs az a hajó vagy repülő, ami elviselheti, túlélheti.



Érdekes módon a Bermuda-háromszög nem szerepel egyetlen térképen sem, aminek egészen szórakoztató oka van: a tudósok nem értenek egyet abban, pontosan mettől meddig terjed, nincsenek meghatározva „egyetemes” határai. Nagyjából azonban 1,5 millió négyzetkilométer kiterjedésű lehet.



