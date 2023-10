Nem újdonság senkinek: a gyerekek sok-sok türelmet igényelnek. Ráadásul nem mindig hajlandóak figyelni, amikor normál hangerőn beszélünk hozzájuk, így érthető, ha neked is eszedbe jutott már, hogy egy kicsit felemeled a hangod. Kiabálós típus vagy? Ne aggódj, minden szülővel megesett már, hogy rákiabált a gyerekére, azt azonban fontos tudnod, hogy hosszabb távon ez a szokás nem tesz jót a csemetédnek. Neuropszichológus mondja el, mi történik a gyerek fejében, amikor kiabálsz!

Ez történik a gyerek fejében, amikor kiabál vele a szülő

Nő a kortizol nevű stresszhormon szintje

A nyilvánvalót kimondva: a gyerekeknek nagyon stresszes, amikor egy szülő kiabál rájuk. Amikor a stresszreakció beindul, kortizol szabadul fel, ami több agyi területet érint (nem éppen kívánatos módon). A bizonyítékok szerint a stressz káros hatással van egy fejlődő agyra.

Leáll náluk a racionális gondolkodás

Mint már említettük, a kortizol több agyi területre is hat, és az előagy - a magasabb rendű gondolkodás, döntéshozás és érzelmi reguláció területe - is közéjük tartozik. „Az előagy gátolttá vagy kevésbé aktívvá válhat a magas stresszhelyzetekben, ideértve azt, amikor valaki kiabál velünk” – mondta el a Pure Wow magazinnak Dr. Chan neuropszichológus, hozzátéve, hogy ez a gátlás „károsíthatja a gyermek képességét a racionális gondolkodásra és megfontolt döntéshozatalra.” Más szóval, ha azért kiabálsz a gyerekedre, mert valami butaságot tett, az akár még nehezebbé is teheti számára a józan viselkedést. Természetesen, ha a stressz csak időnként fordul elő, a gyerek agya visszaáll, azonban a szakértő szerint a szülők állandó kiabálása potenciálisan megváltoztathatja az agy szerkezetét és hosszú távú változásokat okozhat az agy fejlődésében.

Sérülhet a memória

Nem csak az előagy sérül, amikor rendszeresen kiabálunk a gyerekeinkre. Dr. Chan szerint „a rendszeres kiabálás a hipokampuszt is negatívan befolyásolhatja, ami az új dolgok tanulásához és az emlékek felidézéséhez nélkülözhetetlen agyi terület.”

Általános kedélyállapot romlás

Mivel a kiabálás okozta stressz hatással van a szerotonin nevű boldogsághormon termelődésére, elmondható, hogy azok a gyerekek, akikkel sokat ordítanak, nagyobb eséllyel lesznek mélabús, szomorú emberek.



