5 oka van annak, hogy a cicád miért imádja a dobozokat és a szűk helyeket

Valamiért törvényszerű, hogy ha veszel a cicádnak egy pihe-puha ágyat vagy hatalmas játéktornyot (kész vagyonért), őt sokkal jobban fogja izgatni a doboz, amiben érkezett. Úgy tűnik, a macskák nem bírnak ellenállni ezeknek a tárgyaknak, és még akkor is bemásznak az apró réseken, ha a leglehetetlenebb pózokat kell felvenniük hozzá.

Erről nem a cicád hóbortos természete tehet! Szakértők szerint több oka is van annak, miért imádják a macskák a pici dobozokat és szűk helyeket, annak ellenére, hogy a legkényelmesebb párnákon feküdhetnének. Most utánajártunk, pontosan miről van szó!

1. Kerülik a hideget

Tudtad, hogy a házi cicáknak kábé 30-37 fok közötti az ideális hőmérséklet? A hideget elég rosszul viselik, ezért is találod meg a macskádat a téli szezonban valahol a radiátor környékén. A hideg padló kifejezetten nagy ellenségük, ezért szívesen keresik maguknak a szűk helyeket, ahová bemászva felmelegítik testükkel a környezetüket, és kellemes meleg lesz számukra. Erre jó egy pici kartondoboz vagy akár a szűk hely két polc között!

2. Ők uralják a teret

Ráadásul a biztonságérzetüket is növeli! Noha tudja, hogy otthon nem eshet bántódása, ösztönösen keresi a cicád a zárt helyeket, ahonnan figyelheti, mi történik körülötte. Így azt érzi, hogy ő uralja a teret, és nem érheti baj semelyik irányból. Míg amikor a nagy, tágas szoba közepén áll, a félelemérzete is nagyobb.

3. Kevesebb stressz

Egy kutatás szerint ha a cicád elbújhat egy szűk helyen, például egy dobozban, a stressz-szintje is lecsökken. A felmérésben több macskát is vizsgáltak, és azt vették észre, hogy azok, akiknek volt lehetőségük kis dobozban elrejtőzni, 3 nap alatt nyugodtabbá váltak, míg akiknek nem, azoknak 3 hétre volt szükségük. Erről egyrészt a nagyobb biztonság tehet, másrészt pedig az, hogy kicsit olyan érzés számukra a dobozban lenni, mintha épp ölelnék őket. Szakértők szerint ez arra emlékezteti őket, amikor kölyökként hozzábújtak az anyacicához, ezért is tapasztalhatod azt, hogy dorombolni kezd egyedül a kartondobozban.

4. Menekülés a problémák elől

A The Domestic Cat: The Biology of Its Behavior című könyv a házi cicák viselkedésével foglalkozik. Az író szerint pedig a macskák nagyon rosszak a problémák megoldásában, és általában nem is néznek szembe velük (ezért van az, hogy ha rosszat csinál és rászólsz, morcosan néz rád). Hogy elkerüljék ezeket a szitukat, inkább elrejtőznek a gazdi elől, leginkább szűk helyekre, ahol valószínűleg meg sem találod őket.

5. A kíváncsiság bekapcsol

Ráadásul a cicák kicsit olyanok, mint a gyerekek. Ha valami új és ismeretlen számukra, a kíváncsiság átveszi felettük az uralmat, és muszáj közelebbről is megnézniük. Ezért mindegy, mit hozol haza, tuti, hogy a macskád elsőként akarja közelebbről is megnézni. Ha pedig ez egy doboz, a belseje sem marad felfedezetlenül!

