Téged is megrázott? Eláruljuk, mért fáj annyira Matthew Perry halála

Matthew Perry halálával sokan elveszítettünk egy Jóbarátot, aki a legnagyobb harcait magával vívta.

Matthew Perry halála milliókat érint meg: a huszonévesek is pont úgy sírnak, mint a negyven pluszosok.

A hírnevet mindennél jobban vágyta, mert azt gondolta, ha híres lesz, a szeretetlenség érzése sem fogja tovább kísérteni. Sajnos, nem így lett.

Soha nem gyógyult be a gyerekkori seb

Perry lételeme a szarkazmus, a nevettetés és a figyelem volt, miközben hosszú éveken át képes volt titkolni, hogy a poklok poklát élte meg. Küzdelmes életéből sokat belevitt Chandler szerepébe, akinek szintén megvoltak a saját maga harcai.

Perry drámája gyerekkorában kezdődött, amikor a szülei elváltak, neki pedig nem jutott elég figyelem és szeretet – ez az érzés aztán az egész életét megpecsételte. Sokáig reménykedett abban, hogy a szülei újra összejönnek, de miután mindketten új családot alapítottak, Perry nem találta a helyét. Először 14 évesen érezte azt a békét és nyugalmat, amit addig soha – alkohol hatására. Innentől kezdődött az addíciója is, ami a szexuális életére is hatása volt – a szexuális frusztráltságot Chandler karakterében is megjelenítette.

Perry már gyerekkorában is humorral igyekezett megszerezni azt a figyelmet, amit a szüleitől nem kapott meg, ez volt az, ami a Jóbarátok szerepéhez is hozzásegítette. Óriási nyomást helyezett magára, hogy megnevettesse a közönséget, amiről színésztársai is csak a 2021-es Reunion felvétele alatt szereztek tudomást.

Az alkohol mellett gyógyszer – és drogfüggőséggel is küzdött, ami a Vicodinnal kezdődött 1997-ben, egy balesetet követően. Ezután nem volt megállás, saját elmondása szerint a Jóbarátok 3. évadjától a 6. évadjáig nem sok mindenre emlékszik. Perry életéből az Oxyontin sem maradt ki - erről a szerről egy elképesztően jó Netflix sorozat is készült Pain Killer címmel, ami a gyógyszer erősen addiktív hatását mutatja be.

2018-ban elérte a mélypontot, amikor a droghasználat miatt a vastagbele felmondta a szolgálatot, és kórházba került, ahol életmentő műtétet végeztek rajta, bár, nem sok reménnyel. Perry mégis felépült, élni akart, habár a műtét után újra kellett tanulnia járni.

Egész életében szerette volna megtalálni a szerelmet, szeretett volna gyereket, és célul tűzte ki, hogy segít a függőknek. Utóbbi sok esetben sikerült neki, azonban a szerelmi élete nem került sínre. 2022-ben a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyve megjelenése idején úgy nyilatkozott, hogy a hírnevet, amire fiatalon vágyott gondolkodás nélkül elcserélné egy olyan életre, amiben nem függő.

Miért olyan biztonságos és komfortos a Jóbarátok?

A Jóbarátok 1994-ben indult, amikor a sorozatok családközpontúak voltak, és bár a szintén baráti társaságokról szóló Beverly Hills 90210 és Melrose Place is futott már ekkor, a Jóbarátok volt az első olyan sorozat, ahol a barátok soha nem fordultak egymás ellen, ahol mindig, minden esetben összetartottak, és a család fogalmát is új szintre emelték. Sokan, akik real time-ban követtük a sorozatot, azaz a 90-es és a 2000-es évek elején, mi magunk is épp útkeresésben voltunk. A Jóbarátok egy olyan életszakaszban játszódik, ahol a barátok jelentik a családot, miközben nem az elvárásokat mutatja be, hanem azt, hogy szabad máshogy dönteni - olyan életet láttunk a képernyőkön, amilyet mi is akartunk.

A Jóbarátok karakterei egybefonódtak a színészekkel, és egy olyan New Yorkkal, ami pont attól lesz annyira élhető, hogy körülvesznek a barátaink. A Jóbarátokban, bár voltak vitáik, de soha nem egymással küzdöttek a szereplők, hanem az éltükkel, és ez a sorozat igazi ereje: hogy bármi is történik, a barátaid ott lesznek neked. A sorozat azt sugallta, hogy lehetsz úgy szabad, hogy közben biztonságban vagy, hogy a múltad és a hibáid ellenére is van egy kemény mag, akikre számíthatsz. Ez az az üzenet, ami miatt még ma is, közel 20 évvel a sorozat vége után - amikor mindenki magányosabb, mint valaha -, sikeres, és ez pont elég ahhoz, hogy megbocsássuk a hibáit.

A Jóbarátok a szubkultúra és az életünk része lett, volt, akinek segített barátkozni, más rájött, hogy lányanyaként is van hely számára a világban, másoknak pedig, akiknek nem voltak barátaik, a sorozat jelentette a kapaszkodót, és segített túlélnie egy depresszív korszakot.

Miért fáj Matthew Perry halála?

Perryhez annyira közel állt Chandler karaktere, hogy sokszor improvizált, nem volt szüksége szövegkönyvre, és ő is részt vett az alkotási folyamatban. A színészt a drog-és alkoholfüggősége végigkísérte a sorozaton, ahogy Perry említi: egyedül a 9. évadban volt végig tiszta.

Azzal, hogy Perry nyíltan vállalta a gondjait, sebezhetővé tette magát az egész világ előtt, és ettől is érezhettük magunkhoz igazán közel. Perry esendőségében viszontláthattuk magunkat és a saját lelki gondjainkat, miközben a személye egybeforrt azzal a sorozattal, amihez érzelmileg kötődtünk, kötődünk, amit a megbonthatatlan egység érzése hatott át. És ezért fáj annyira, mert Perry halála eszünkbe juttatta a mulandóságot.

Egy korszak zárult le a Jóbarátok végével, egy másik pedig most, október 28-án, amikor Matthew Perry távozott az élők sorából. Ez az a pont, amikor valami visszavonhatatlanul elmúlt, nincs többé, nem lehet visszacsinálni.

Sajnos már ezek a színészek sincsenek köztünk:

