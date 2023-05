Viva magenta és greige – profi stylist szerint ezek most a legmenőbb árnyalatok, ha cipőkről van szó

Biztos eszedbe jutott már korábban, hogy milyen jó lehet a sztároknak, hogy személyi stylistok segítenek nekik abban, hogy a legjobb formájukban mutatkozzanak. A stylistok pontosan tudják, hogy milyen trendek uralkodnak az adott pillanatban, ahogy azzal is tisztában vannak, hogy kinek milyen fazonok és színek állnak a legjobban. Nos, most a DEICHMANN által te is megtapasztalhatod, milyen az, amikor stylist segít a választásban. Komáromy Csillu mostantól a DEICHMANN stylistjaként ad divattippeket, fókuszban természetesen a cipőkkel. A szuper együttműködés a STÍLUS ID nevet viseli, amit az Online Shopban is megtalálsz, ahol a stylist által bemutatott termékeket gyűjtötték össze. A DEICHMANN Facebook, Instagram és YouTube csatornáján havonta több tartalommal is találkozhatsz, amiben Csillu a trendekről mesél és segít megtalálni számodra a tökéletes fazont.

Az első videóból kiderül, hogy a következő időszak nem feltétlenül kedvez a neutrális színek kedvelőinek, ugyanis olyan árnyalatok kerülnek előtérbe, amik igazán felhívják magukra a figyelmet. A trendszínek közé tartozik a limezöld és a viva magenta, ami az élénk meggypirosra hasonlít leginkább. De ide tartozik még a halvány lila is, ami a pasztellszínek kedvelőinek legújabb favoritja lehet. Különleges trendszínként hódít a greige, ami a szürke és a bézs egyedi keverékéből áll és mind a két színű szetthez tökéletesen illik. Az esti outfitek tökéletes kiegészítői pedig a metál színek lehetnek. Ha még többet szeretnél megtudni a témáról és érdekel, hogyan lehet ezeket az árnyalatokat beépíteni a gardróbba, mindenképp nézd meg az alábbi videót:

Ha pedig szeretnéd, hogy egy profi stylist rendszeresen segítsen eligazodni a trendek világában, ne felejtsd el követni a DEICHMANN-t Facebookon, Instagramon és az Online Shopról se feledkezz meg!

