Ezek a könyvek fognak kirepíteni a szürke hétköznapokból!

Van valami megnyugtató abban, hogy odakint már nem csicseregnek a madarak, nem hívnak túrára a távoli hegyek, az ismerőseink sem posztolnak olyan sűrűn nyaralós vízparti képeket. Helyette demokratikusan 15.30-kor mindenkinek besötétedik, a hétvégéi túrákat egyformán mossa el az eső, mígnem megadjuk magunkat, és kiegyezünk a négy fal között lebonyolítható programokkal. És ez egyáltalán nem rossz! Az olvasásnak például egy ideje már a novemberi időszak a fő szezonja: néhány hét alatt annyi jó új könyv jelenik meg ilyenkor, mint előtte az év összes többi hónapjában összesen.

Minden más esetben ízlés kérdése, hogy ki mennyire szeret a sikerlisták éléről válogatni, most azonban picit más a helyzet. Az elmúlt évek legnagyobb, mindannyiunk életét befolyásoló tudományos áttörését Karikó Katalin kompromisszumot nem ismerő kíváncsisága hozta meg. Szinte a Nobel-díj átadásával párhuzamosan jelent meg a biokémikus Áttörések című könyve, így nem csoda, hogy a könyv hetek óta vezeti az eladási listákat. És rögtön mellette ott van a Prímszámok hóesésben című új Bödőcs Tibor könyv is, akiről három hibátlan kötet után már aligha kell elmondani, hogy íróként a legjobb kortársak között van a helye. Szintén hosszú évek óta ismerjük íróként t, akinek nagyívű sorstörténetei, családregényei újra és újra az olvasók szívébe lopják magukat – ezúttal a Barbara című sorozatának folytatásával.

És ha már család, akkor nem lehet elmenni Bibók Bea Ellopott gyermekkor című kötete mellett sem, ami parentifikáció, azaz a családon belül felcserélt szerepkörök természetrajzát tárja fel. Ennél azért valami lightosabbra vágysz? Akkor lapozd fel Frei Tamás új könyvét, aminek sodró története garantáltan 4 oldal után magába fog szippantani.

És akkor még a külföldi nagyágyúkról nem is beszéltünk. Amerikai pszichó megvolt? Bret Easton Ellis hosszú évek kihagyása után jelentkezett új könyvvel, a Szilánkokkal, ami egyszerre kap helyet a szerző legjobb és legsötétebb mesterművei között. A másik oldalon pedig Jojo Moyes Valaki más cipőjében című új könyve vár, ami könnyed optimizmusával igazi immunerősítőként hat a novemberi letargiában.

Emlékszel még a Szürke ötven árnyalatára? A szerző E. L. James új könyvvel tér vissza az év végén, és bár a latex ruhák ezúttal fiókban maradnak, a Missus saját jogán is egy fordulatos, magával ragadó romantikus történet – ráadásul európai helyszínekkel.

Tovább is van, mondjuk még? Az itt található könyvek segítenek meglépni az év utolsó hónapjaiban a szürke valóság elől – ha pedig szerencsés vagy, még az is előfordulhat, hogy a könyvvásárlásod mellé egy valódi utazást is nyersz. Ha így alakulna, azért a könyvedet se felejtsd itthon!

Kattints képre és tudj meg többet!