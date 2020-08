Gigi Hadid és Selena Gomez is erre a különleges ékszertrendre esküszik

Divat és szépség fronton a trendek állandóan változnak, azonban amikor a kifutók után egymás után több hírességnél is feltűnik valami újdonság, akkor az már sejthető, hogy nagyot fog robbanni. Ezúttal az ékszerek kerültek nagyobb fókuszba, a többesszám pedig nem véletlen, ugyanis a legújabb őrület szerint minél több, annál jobb – legalábbis az egymással viselt nyakláncok esetében most biztosan! már egy évvel ezelőtt is megfuttatott néhány szettet, amit így dobott fel, a lehengerlő hatás pedig nem maradt el:

Nemrégiben pedig Hailey Bieber is kipróbálta ezt a menő stílust, és határozottan jól áll neki.

a különböző színekkel még több vagányságot vitt bele.

És persze Emily Rajatkowski sem maradhat ki a sorból.

Van egy másik trend is, ami most nagyon fut:

Galéria / 10 kép Kagylós ékszerek 2020 nyarának megkoronázása Megnézem a galériát

