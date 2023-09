Exkluzív vacsoraesttel várja vendégeit Óbuda legszebb étterme, a Gléda

Az első különleges gasztroélményt ígérő estén, október 5-én a séflegenda Bíró Lajos öt fogását kóstolhatja, aki asztalt foglal a budai étterembe, melyhez Kovács Antal háromszoros magyar sommelier bajnok választott italsort. Deli János vendéglős rég dédelgetett álmát váltja valóra idén ősszel, amikor útjára indítja a Gléda különleges vacsoraest sorozatát, amely a Vendéglős és Barátai nevet kapta.

forrás: Gléda

A Gléda kozmopolita életérzése, a komplex gasztronómiai élmény nyújtása keltette életre a vacsoraest ötletét. A pályám során nagyon sok kiváló szakemberrel dolgoztam együtt és arra gondoltam, néhányukkal elmeséljük a közös történetünket a vendégeknek. Ez egyrészt a kifejezetten az adott estére összeállított menüsor és az ételek, italok által történik majd, másrészt a vacsoraesten elhangzó sztorik, érdekességek révén” – mondta Deli János, a Gléda Vendéglő tulajdonosa. – „A vacsoraest főszereplőihez nem csak baráti viszony fűz, hanem szakmailag is egy értékrendet képviselünk, hasonlóan gondolkozunk a vendéglátásról és az elmúlt évtizedekben jócskán gyűjtöttünk közös tapasztalatokat. Én nagyon várom ezeket az estéket, biztos vagyok benne, hogy nagyon különleges hangulatot varázsolnak majd a Glédába. Az pedig nem volt kérdés, hogy ez első ilyen vacsoraest séfje nem lehet más, mint Bíró Lajos. Nagyon szeretek vele együtt dolgozni és a tavasszal megújult Gléda vendégei már jól ismerhetik, hiszen a táblát ő állítja össze hónapról hónapra, de október 5-re egy igazán rá jellemző menüsorral készül. - tette hozzá.

forrás: Gléda

Az, hogy milyen is a „Jó” casino tojás vagy Lali rámen levese, és hogy pontosan mi is a milánói pacal „bébi angolnával”, arra október 5-én fény derül. Bíró Lajos ikonikus fogásai mellé a Vendéglős és Barátai vacsoraesten a háromszoros magyar sommelier bajnok Kovács Antal választotta az italsort. Az esemény moderátora, Szauer Judit lesz, akinek vezetésével a kulisszák mögé is bepillanthatnak a vacsora vendégei.



Vendéglős és Barátai vacsoraest a séflegenda Bíró Lajossal és Kovács Antal háromszoros magyar sommelier bajnokkal.

Gléda Vendéglő Buda – október 5., csütörtök 19:00

Étel és italsor:

üdvözlő ital: Gléda Hárslevelű Tradicionális Magnum Pezsgő (Tokaj - Erdőbénye) 2019

üdvözlő falat

"Jó" Casino Tojás - Eskol Pince Tokaji Frizzante Brut 2022

Lali Rámenlevese - Kancellár Birtok Somlói Prémium Juhfark 2020

Milánói pacal "bébi angolnával" - Kővágó Pince Mátrai "Tölgyes" Rosé 2020

Borjú "madárka" (Wellington) hamis szarvasgombával - Rubin Pince Dél-Balatoni Merlot "Phenomene" 2020

Somlói pavlova - H-négyzet Pince Mátrai Turán "Szelíd" 2021

Ha érdekel a téma, ezt is érdemes elolvasnod:

Galéria / 4 kép 4 budapesti étterem, amit vétek lenne kihagyni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olyan helyeket keresel, ahova a kedvencedet is viheted!

Galéria / 7 kép Kutyabarát éttermek Megnézem a galériát