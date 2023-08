Már így is nagyon megosztó volt az 50 éves Miranda, Carrie és Charlotte életét bemutató produkció, mivel a készítők rengeteg hibát vétettek a mai elvárások miatt. Ez többek között igaz a három új színes bőrű karakter történetének nem megfelelő és felszínes bemutatására, és az LMBTQI+ szereplők nevetségessé tételére is. Arról nem beszélve, hogy Carrie és Miranda karakterét teljesen lerombolták. Ettől függetlenül mindenki újabb és újabb esélyt adott a sorozatnak, most azonban a 3. évad híre kapcsán, mindenki egy emberként hördült fel és kérte a készítőket, hogy legalább egy karakter kerüljön kiírásra.

forrás: HBO Max

Ő pedig nem más, mint Che Diaz, akinek volt egy tiszavirág életű viszonya Miranda karakterével. A nem-bináris komikus jelensége annyira idegesítő és visszataszító lett a közönség számára, hogy több ezren írtak nyilvános posztot a készítőknek címezve, hogy írják ki a következő évadból. Egyesek szerint Che karaktere mérgező és az LMBTQI+ társadalmat egy teljesen negatív oldalról mutatja be, mások pedig úgy vélik szó szerint ő teszi tönkre a sorozatot. De, amivel mi is egyetértünk, hogy vissza kéne menni az alapokhoz és az egykori szereplőkre koncentrálni, nem pedig több tucat mellékszereplő pillanataiba csöppenni végeláthatatlan módon.

Hogy pontosan mi lesz a 3. évadban, még nem tudni, de az biztos, hogy Samantha Jones cameo-ját csak a 2. évadban lesz szerencsénk megnézni, méghozzá két szó erejéig.

