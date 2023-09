A királynő halála nemcsak az Egyesült Királyság népét, hanem más nemzeteket is megrendített. Nem csoda, hogy kellett idő, mire mindenki – köztük gyermekei is – újra erőre kapnak. A továbblépés Károlynak lehetett a legnehezebb, hiszen még a legnagyobb gyász közepette kellett királyi teendőit átvenni és elfoglalnia néhai édesanya helyét a trónon.

Az eltelt egy évben sok minden történt, így nem is volt kérdés, hogy a lehető legszebb módon emlékezzenek meg az egykori uralkodóról, akit egész hazája imádott. A királyi család Instagram-oldalán két képpel is tisztelegnek Erzsébet királynő előtt, aki egy évvel ezelőtt a balmorali kastélyban hunyta le örökre a szemét. Az egyik kép alatt pedig Károly király hangát is hallani, amivel valóban könnyeket csalt az emberek szemébe.

A nem mindennapi felvétel 1968. október 16-án készült és Cecil Beaton fotóművész készítette a Buckingham-palotában. Ekkor Erzsébet 42 éves volt, de még soha senki nem látta ezt a fotót.

Őfelsége halálának első évfordulója alkalmából nagy szeretettel emlékezünk vissza hosszú életére, odaadó szolgálatára és mindarra, amit oly sokunk számára jelentett. Én is mélyen hálás vagyok azért a szeretetért és támogatásért, amelyet feleségem és jómagam iránt ebben az évben tanúsítottak, miközben minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy mindannyiukat szolgáljuk.

Egy másik képet is megosztottak Erzsébetről, amihez szintén megható, ám rövid szöveget írtak:

Szeretünk és örökké emlékezünk. Őfelsége II. Erzsébet királynő, 1926. április 21. – 2022. szeptember 8.

Károly és Kamilla is a balmorali kastélyban maradtak tegnap este a néhai királynő halálának évfordulója alkalmából. Ma, azaz pénteken délelőtt pedig egy tejesen privát szertartáson vesznek részt a Crathie Kirk templomban.

