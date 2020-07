Az írónő talán élete egyik legrosszabb döntését hozta meg, amikor Twitter oldalán kommentelt egy olyan cikket, amellyel sikerült transzfóbnak beállítania magát. Ezért persze pillanatok alatt elkezdték szétszedni az írónőt, aki többször is igyekezett hangsúlyozni, hogy a biológiai nem fontosságát szerette volna kiemelni a posztjával. Ez azonban kicsit sem hatotta meg az embereket.

„A transznemű nők is nők” - Daniel Radcliffe is reagált J.K. Rowling transzfób posztjára Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Sőt mi több, a Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe szerint nemcsak magának, hanem a Harry Potter-könyvek világának is sikerült ártania. Most pedig is elérkezettnek látta az időt, hogy reflektálja Rowling kinyilatkozását. A gyönyörű színésznő úgy véli, hogy minden transznemű ember megérdemli, hogy úgy élje az életét, ahogyan szeretné.

A transznemű emberek azok, aminek vallják magukat, és megérdemlik, hogy anélkül éljék az életüket, hogy folyamatosan megkérdőjelezzék őket, vagy megkapják, hogy nem lehetnek azok, aminek mondják magukat.

Watson ezután szerette volna tudatni minden transznemű rajongójával, hogy tiszteli és szereti őket, valamint támogatja őket abban, hogy azok lehessenek, akik akarnak. Ezt követően pedig megemlített két olyan alapítványt, amelyek a transzneműeket segíti, illetve boldog pride hónapot kívánt minden követőjének.

Ha kíváncsi vagy a színésznő legstílusosabb ruháira, akkor kattints a galériára!

Galéria / 22 kép Emma Watson stílusnapló Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria