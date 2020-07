„A transznemű nők is nők” - Daniel Radcliffe is reagált J.K. Rowling transzfób posztjára

Ezzel nemcsak a transzneműeket, hanem több sztárt is sikerült magára haragítania. Tegnap viszont a Harry Potter-filmek főszereplője, is úgy érezte, hogy ideje reagálnia az írónő posztjára, amelyet egy öngyilkosság-megelőző LGBTQ jótékonysági szervezet, a The Trevor Project oldalán osztott meg.

Radcliffe azért is érezte, hogy muszáj reflektálnia Rowling kinyilatkozására, mert az írónő kijelentései és tettei nagyban befolyásolják a Harry Potter világát, illetve közösen dolgoznak az említett LMBTQ alapítványnál. A színész leírta, hogy biztos sokan úgy fogják beállítani az egészet, mintha szembeszállna az írónővel – akinek rengeteg mindent köszönhet – de úgy érzi muszáj megszólalnia jelen helyzetben.

A transznemű nők is nők. Bármilyen állítás, ami ezzel ellentétes, kitörli a transzneműek személyazonosságát és méltóságát, és ellentmond minden olyan profi egészségügyi szakszervezet tanácsának, amelyek ebben a témában sokkal több szakértelemmel rendelkeznek, mint mondjuk Jo vagy én.

A The Trevor Project szerint a transznemű és a nem-bináris fiatalok 78%-a számolt be arról, hogy megkülönböztetik őket nemi identitásuk miatt. Nyilvánvaló, hogy többet kell tennünk azért, hogy a transznemű és nem-bináris embereket támogathassuk, hogy személyazonosságukat ne érvénytelenítsék, és ne okozzanak bennük több kárt.

A 30 éves sztár végezetül hozzátette, hogy nagyon sajnálja, ha bárkinek romlottak az élményei a Harry Potter-könyvekkel a kommentek és a posztok miatt.

Ha ezek a könyvek megtanították neked, hogy az univerzumban a szeretet a legerősebb erő, ami képes bármit legyőzni, akkor az közted és az olvasott könyv között van, és szent.

