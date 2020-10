Néhány héttel ezelőtt érkezett a hír, miszerint Emma Stone és szerelme szűk körben kimondták a boldogító igent. Sőt, egy paparazzi fotóból kiderült, hogy nem ez az egyetlen örömhír a színésznő életében: Emmának ugyanis sejtelmesen kerekedni látszott pocakja a ruha alatt.

Ekkor még a rajongók is csak találgattak, vajon tényleg babát vár-e Emma Stone, de most már biztosnak tűnik a dolog! A színésznő tegnap épp egy megbeszélésre tartott, amikor lesifotósok megörökítették, és bár igazán bő pulóvert viselt, pocakja így is kivehető a képen.

A színésznő legutóbbi filmje a Zombieland második része volt, legközelebb pedig a 101 kiskutya élőszereplős változatában láthatjuk. Ezen túl valószínűleg most inkább a pihenésre koncentrál majd, hiszen néhány hónapon belül világra jön kisgyermeke.

A galériában Emma Stone legmenőbb szépségtrükkjeiről is olvashatsz!

