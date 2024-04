Emlékszel még a Csengetett, Mylord? szeretett szobalányára? Így néz ki most Su Pollard 30 évvel a sorozat fináléja után

A Csengetett, Mylord? című sorozat 35 (!!!) évvel ezelőtt indult hódító útjára 1988-ban, amiben egy 1920-as évekbeli főúri család és annak személyzete élete követhetjük nyomon, persze igazi angol humorral fűszerezve.

Azt viszont talán még a készítők sem gondolták, hogy Magyarországon ennyi évvel később is ilyen népszerű lesz a műsor, hiszen egyáltalán nem véletlen, hogy minimum egy tévécsatornán a mai napig nézhetjük a Meldrum-ház körüli bonyodalmakat. A legnépszerűbb karakter pedig sokak meglepetésére mindig is a szétszórt, őszinte és a végtelenségig naív Ivy Teasdale marad, aki több millió rajongó szívébe lopta be magát.

forrás: imdb Ivy Teasdale messze a legnépszerűbb karakter volt a Csengetett, Mylord? című sorozatban!

A karaktert játszó Su Pollard egyébként egyáltalán nem gondolta volna, hogy Ivy karaktere ennyire népszerű lesz, és a mai napig rengeteg levelet kap rajongóktól, sőt, egykori szobalányoktól is!

A színésznő egyébként 74 éves, néhány évvel ezelőtt pedig ő játszotta az egyik főszerepet a Dick Whittington című londoni darabban, ráadásul egykori Csengetett, Mylord?-os kollégájával, Jeffrey Hollanddal (ő játszotta James Twelvetrees-t!).

