Ez eddig messze a legsokkolóbb Szex és New York teória: ezek után soha nem tudod ugyanolyan szemmel nézni a sorozatot!

Tizenhat évvel ezelőtt, 1998-ban debütált a Szex és New York első évadja: a sorozat hat évadon át futott, aztán két mozifilmet is készítettek belőle, majd 2021-ben megérkezett az eredeti széria rebootja, az És egyszer csak... Bár az utóbbi eléggé megosztja a rajongókat, már berendelték a harmadik évadját, ami a tervek szerint csak 2025-ben láthatunk majd.

De persze addig sem kell unatkoznunk, hiszen így van időnk újranézni, hogyan is alakult az év(tized)ek során Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) és Samantha Jones (Kim Cattrall) szerelmi élete – illetve karrierje. Ráadásul idén áprilistól már a Netflixen is streamelhetjük a Szex és New York (eredeti) 6 évadát.

forrás: Getty Images A Szex és New York főszereplője, Sarah Jessica Parker őrült elméletet gyártott a sorozatról és sok rajongó egyetért vele.

Szóval nem meglepő, hogy a rajongók most új részleteket fedeznek fel az egyébként már jól ismert epizódokban, és ez természetesen újra beindította a különböző teóriákról szóló beszélgetéseket. Az egyik ilyet például maga Sarah Jessica Parker indította el anno: képzeld, a színésznő szerint akár az is előfordulhat, hogy Carrie barátnői valójában csak az újságírónő fejében léteznek!

„Gondoljunk csak bele, nem lehet, hogy Carrie találta ki őket? Hétről hétre elmesél egy sztorit. De szinte mindig a SAJÁT nézőpontjából teszi azt” - nyilatkozta a sorozat sztárja.

„Amikor Carrie Párizsba ment, és otthagyta a számítógépét, az volt az első alkalom, amikor Carrie nem volt a történetmesélő szerepében” – tette hozzá. „Otthagyta a számítógépét, amelyen keresztül a közönség értesülhetett arról, mi a helyzet Charlotte-tal, Mirandával és Samanthával.” A Redditezők között amúgy évek óta vitatéma Sarah Jessica Parker elmélete, vannak, akik szerint a három barátnő azt jelképezi, hogyan másképp alakulhatott volna Carrie élete.

Imádtad Carrie stílusát? Ne aggódj, a tütü nemcsak neki áll jól!

Galéria / 9 kép Nem csak a Szex és New Yorkban működik: Tüllös tippek tavaszra! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria