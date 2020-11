Ezt persze a Vogue címlapján tette hivatalossá, sőt mi több, egy rövid film is készült arról, hogyan éli meg a terhességet és milyen édesanyja szeretne lenne a születendő gyermekének. A videóban – ahogy már megszokhattuk – ruha nélkül is megmutatta gömbölyödő pocakját, amelyre elképesztően büszke. Nem is csodáljuk, hiszen a modell még várandósan is igazán szexis, amelyet másokkal ellentétben nem takargat a világ elől.

Emily és a férje, Sebastian Bear-McClard a járvány kitörése óta igyekeznek a lehető legjobban vigyázni magukra, ezért szinte csak kutyasétáltatás közben lehet őket lencsevégre kapni, ami a minap is pontosan így történt. A szépséges modell egy lezser, de annál többet mutató szettben mutatkozott, amivel minden járókelő figyelmét sikerült magára vonnia.

Igaz, hogy még nem árulta el, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt, de már most büszke a kis jövevényre, hiszen nincs olyan alkalom, hogy ne mutassa meg a folyamatosan növekvő pocakját. A Holtodiglan című filmben is feltűnt modell egyik kedvenc ruhadarabja a haspóló, amelyet kikerekedett alakjával is rendszeresen imád viselni.

Szerintetek is jól mutat rajta?

Ha kíváncsi vagy, mely sztárok beszéltek nyíltan a szülés utáni alakjukról, akkor kattints a galériára!

Galéria / 7 kép 7 sztáranyuka, akik őszintén beszéltek szülés utáni alakjukról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria