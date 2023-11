Megjelent az első hivatalos fotó a kopasz Harry Stylesról, a netet pedig elárasztották a legviccesebb mémek: a rajongók gyűlölik az új kinézetét!

Néhány nappal ezelőtt teljesen kiborultak a rajongók, amikor a neten végigsöpört egy homályos kép, amin nagy valószínűséggel Harry Styles látható, méghozzá kopaszon. A legtöbb fan egyáltalán nem volt boldog a látványtól, sokan viszont inkább abban reménykedtek, hogy csak a fények miatt látszódik úgy, mintha Harry kopasz lenne, valójában pedig biztos, hogy nem borotválta le az összes haját.



Ez az elmélet viszont sajnos megdőlt, ugyanis néhány órával ezelőtt az Instagramra felkerült egy kép a sztárról, ami legújabb parfümjének, a Pleasing Fragrance promózása miatt készült:

A fotón pedig Harry egyértelműen kopasz, ennél több pedig nem is kellett az embereknek, és néhány pillanat alatt be is indult a mémgyár. A legviccesebb X-bejegyzésekből mi is összeszedtünk néhányat, ezekből pedig egyértelműen kiderül, hogy a rajongók ki nem állhatják Harry Styles hajnélküli külsejét:

Persze a sztárvilágban egyáltalán nem új dolog, ha valaki bevállal egy nagyobb frizuraváltást. Most összegyűjtöttünk ezek közül néhányat:

