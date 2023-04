Elmenekültem a nővérem esküvőjéről, mert minősíthetetlenül viselkedett velem: lehet, hogy soha többé nem állunk szóba egymással

Sok olyan történetet hallottunk már, ahol valamilyen okból kifolyólag az esküvő nem úgy sült el, ahogy azt a pár tervezte. Ennek persze sok oka lehet, de valljuk be, hogy a szervezéssel járó stressz sokszor nagyon rossz hatással van az ifjú arára, aki könnyen átváltozhat igazi „menyasszörnnyé”.

Mi most pont egy ilyen történetet hoztunk, de mesélje el az, aki mindezt átélte, vagyis a menyasszony nővére, Lauren, aki Redditen nyílt meg a szörnyű élményéről:



„Mindig is tudtam, hogy a nővéremnek nehéz természete van, de kisebb vitákon kívül soha nem volt köztünk semmi komolyabb ellentét, hiszen a legtöbb esetben hallgatott rám, ráadásul bocsánatot is kért, ha megbántott. Ez viszont most teljesen más volt, és az az igazság, hogy azt sem tudom, hogy valaha szóba állunk-e még egymással...” – kezdte a történetét Lauren, majd rátért arra, hogy mi is történt valójában:



„A nővérem Kate minden eddiginél borzalmasabban viselkedett az esküvő megszervezése alatt, csak néhány példát mondanék el; közölte az unokatestvérünkkel, hogy fogyjon le az esküvőig, és szándékosan két mérettel kisebb ruhát választott neki, ezen kívül megtiltotta, hogy elhozzam a 2 éves kislányomat. Ez nyilván nem lenne olyan hatalmas probléma, ha az esküvőn nem lenne ott konkrétan az egész családunk, így találnom kellett egy olyan barátot, akiben kellőképpen megbízom... Végül eljött az esküvő napja, a dolgok pedig nagyon hamar elszabadultak. Kate mindenkivel kiabált, aki csak az útjába került, és már a sminkelésnél megríkatta az egyik koszorúslányt, mert szerinte meghízott, és kövér lesz az esküvői képeken, ő pedig pont ezt nem akarta. Itt még csendben maradtam, gondoltam, hogy ez az ő nagy napja, majd maximum az esküvő után leülök vele szépen beszélgetni... Hát, ezután minden csak rosszabb lett. Először akkor akadtam ki igazán, amikor megláttam, hogy kiüti az unokatestvérünk kezéből az ételt és ordít vele, hogy milyen kövér. Ekkor úgy döntöttem, ezt már nem hagyhatom, így szépen arrébb vittem a nővéremet és még mindig a lehető legszebben megpróbáltam lenyugtatni, és megkértem, hogy ne viselkedjen így másokkal, mert ez nagyon csúnya dolog. Erre ő meglökött (majdnem elestem), hangosan lehordott mindennek, és közölte, hogy ezzel tönkreteszem az esküvőjét. Itt már sajnos nem tudtam visszafogni magam, és én is elkezdtem vele kiabálni, erre válaszul megdobott egy tányérral, és csak a szerencsének köszönhetem, hogy nem tört el közben és nem sérültem meg. Ez volt az utolsó csepp a pohárban; fogtam magam és kisétáltam az esküvőről, az unokatestvérünkkel és a koszorúslánnyal együtt. A szüleink utánam jöttek és próbáltak meggyőzni, hogy maradjak, de nekem végleg elegem lett. Az esküvő óta nem beszéltem vele, a szüleink pedig nem látták a veszekedést, ezért engem tartanak gonosznak, amiért cserben hagytam a nővéremet... Nem hiszem, hogy ezt valaha helyre tudjuk hozni, főleg azért, mert nem akarok kapcsolatban lenni azzal az emberrel, akivé a nővérem vált...”

Mit gondoltok, Lauren jól tette, hogy eljött a nővére esküvőjéről? Én már sokkal hamarabb eljöttem volna... Az az igazság, hogy már előbb kellett volna jelezni a nővére felé, hogy amit csinál, az borzasztó, mert így ő használhatja fel az áldozat-kártyát. Dühítő, amit Kate tett, de semmiképpen nem jöttem volna el az esküvőjéről, mert egyértelmű, hogy utána mindenki azt fogja hibáztatni, aki eljött. Persze az esküvő után én is megmondtam volna a véleményemet! Megosztom az eredményt

