Az anyósom a hátam mögött átszervezte a nászutamat, ami viszont ezután történt, az még durvább

Az esküvő életünk egyik legfontosabb napja, így normális, ha azt szeretnénk, hogy minden a lehető legtökéletesebben alakuljon. Persze sok rémtörténetet hallani arról, hogy milyen rossz vége is lehet annak, ha a menyasszony túlságosan rástresszel az esküvő szervezésre, aminek következtében mindenkivel konfliktusba keveredik, és olyan arcát mutatja, amit senki nem akart megismerni.

Persze, ha megvolt az esküvő, akkor a pár azt gondolhatja, hogy végre csak a pihenés jön, vagyis a várva várt nászút, igaz? A Redditen viszont felbukkant egy történet, ahol ennek az ellenkezője történt, és míg az esküvői előkészületek és maga az esemény teljesen stresszmentesen zajlott, addig a problémák akkor kezdődtek igazán, amikor a pár kimondta a boldogító igent.

De mesélje el a történetet az egyik érintett fél, vagyis a friss házas Lizi:

„Gábor és én körülbelül 4 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egymással, de akkor még mindketten mással voltunk párkapcsolatban. Miután szakítottunk (nem egymás miatt), egy baráti összejövetelen találkoztunk teljesen véletlenül, és elkezdtünk beszélgetni úgy, mint ahogyan addig még soha. Rövid időn belül rájöttünk, hogy vonzódunk egymáshoz, ezért összejöttünk, és extra hamar össze is költöztünk” – kezdte a történetét Lizi, aki így folytatta:

„Két év járás után Gábor megkérte a kezemet, nálam pedig nem volt boldogabb ember a világon. Bár egy kicsit tartottam az esküvőszervezéstől a stressz miatt, de örömmel vetettem bele magam a dologba, meglepetésemre pedig minden a lehető legsimábban ment. Az anyósom alapvetően nagyon aranyos és kedves, de azt már az elejétől kezdve láttam, hogy szeret beleszólni mindenbe, ami a fiával kapcsolatos, és bár ezt a lehető legnagyobb kedvességgel teszi, végső soron a dolog mindenképpen befolyásolás és manipulálás. Ezzel persze nem igazán foglalkoztam, néhány dolgot leszámítva ugyanis semmibe nem akart beleszólni az esküvővel kapcsolatban, így a nagy nap le is zajlott, ráadásul tökéletesen. Miután összeházasodtunk, otthon csak arra tudtam gondolni, hogy végre elkezdhessem szervezni a nászutunkat, arra ugyanis semmi idő nem volt a az esküvőnk előtt. Mondhatni extra hamar sikerült is lefoglalnom a repülőjegyeket és a szállást, ám egy héttel később valami olyan történt, amire egyáltalán nem számítottam” – mesélt tovább Lizi, a történet pedig csak itt kezdett érdekes lenni:

„Mondtam a férjemnek, hogy jó lenne néhány ruhát vennünk a görög utunkra, amire közölte, hogy végül nem Görögországba megyünk, hanem Francia Riviérára, az anyukája pedig már mindent elintézett nekünk. Hirtelen nagyon ideges lettem, hiszen napok óta mondtam a férjemnek, hogy megvannak a jegyek, a szállás és szó szerint minden Görögországhoz, én pedig semmit nem tudtam arról, hogy a hátam mögött az anyósom leszervezett egy teljesen más nászutat is. A történetnek pedig ezzel nincs vége; a férjem hozzátette, hogy pont most lesz a szülei házassági évfordulója, ezért két napra ők is velünk lesznek Franciaországban, de persze egy másik szobában. Azonnal leesett, hogy erről szól ez az egész, hogy még két hétre sem tud elszakadni az anyósom a fiától, abból a két napból pedig egyértelműen két hét lesz, ha ezt hagyom. Közöltem a férjemmel, hogy szó sem lehet erről az egészről, mert minden a hátam mögött lett lefixálva, ennek a nyaralásnak pedig rólunk kéne szólnia, nem pedig másról."

„Gábor viszont maximálisan az édesanyja pártjára állt, én pedig nagyon megijedtem, hogy mostantól mindig ez lesz. Egyelőre jegeltük az egész nászút témát, mert annyira összevesztünk, hogy jelenleg nem szólunk nagyon egymáshoz a férjemmel, holott ennek az időszaknak kéne a legboldogabbnak lennie. Mit gondoltok, én voltam túl szigorú?”

Persze a Reddit népének nem is kellett több, és sokan leírták a véleményüket Lizinek, mi most ezekből csemegéztünk:

„Lehet, hogy csak én vagyok ennyire békés, de egyáltalán nem látom a problémát abban, hogy az anyósod meg akart lepni egy luxus nyaralással, ha pedig 1-2 napot se bírsz ki vele, akkor ott nagy gond van... Nekem a család az első, és kiugranék a bőrömből, ha ugyanezt ajánlanák fel nekem...”

„Talán nem is annyira hatalmas probléma, hogy átszervezte a nászutat, viszont az már inkább, hogy a férjed nem áll melléd. Ha te nem így szeretnéd, akkor azt el kell fogadnia, de minimum meg kell előtte beszélnetek, ez nem így működik...”

„A gond szerintem a férjeddel van, aki azonnal hátat fordított neked, és meg se próbálta megérteni az érzéseidet! Nem biztos, hogy hosszú lesz a házasságotok...”

Ezt olvastad már?

Galéria / 10 kép A top 10 legabszurdabb szexjelenet a Fehér Lótusz 2. évadából, amit csak nagyon nehezen tudunk feldolgozni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria