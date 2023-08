Emlékszel még az Új csajra? Eljegyezték a sorozat főszereplőjét, Zooey Deschanelt!

Zooey Deschanel több hollywoodi produkcióban is feltűnt az évek során, de a nagy áttörést mégis az Új csaj című sorozat hozta meg a számára, ami rekordidő alatt hatalmas siker lett. A színésznő egyébként kétszer volt már házas, első házassága csupán két évig tartott Ben Gibbard zenésszel, második házasságából viszont két gyermeke is született (Jacob Pechenikkel való házassága 2019-ben ért véget).



A boldogság azonban nem váratta sokáig Zooey-t, még 2019-ben találkozott ugyanis Jonathan Scott-tal a Carpool Karaoke forgatásán, a két fiatal között pedig hamar kialakult a kémia. A tempót viszont Zooey egyértelműen visszavette a múlt tapasztalatai alapján, így csak most, 4 évvel megismerkedésük után történt meg a lánykérés, aminek mindketten elképesztően örülnek:

Zooey gyűrűje egyébként hihetetlenül különleges, rózsaszín és lila kövekkel díszített virágminta, ami tökéletesen illik a színésznő vidám és cuki személyiségéhez. Maga a lánykérés egyébként Skóciában történt meg, Jonathan ugyanis skót származású, így nagyon sokat jelentett neki, hogy ezen a helyen kérhette meg szerelme kezét.



Mi innen is sok boldogságot kívánunk nekik!



