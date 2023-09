Gyász: Meghalt a Harry Potter-filmek Dumbledore-ja, Sir Michael Gambon

Sir Michael John Gambon nem sokkal 83. születésnapja előtt tüdőgyulladásban elhunyt, amiről a felesége és fia adott hírt a Guardian szerint.

„A szeretett férj és apa, Michael békésen hunyt el a kórházban, felesége, Anne és fia, Fergus mellett, tüdőgyulladás következtében. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a fájdalmas időszakban, és köszönjük a támogatást és a szeretetet kifejező üzeneteket” - adták ki közleményben.

Kétségkívül a legfontosabb alakításai közé tartozik Albus Dumbledore, akit 6 mozifilmen keresztül alakított a Harry Potter-univerzumban. Központi figurát játszott, így most rengeteg rajongó gyászol világszerte, de emellett számos más filmben is emlékezeteset alkotott. Szerepelt Az Álmosvölgy legendájában, a Csodálatos Júliában, A fantasztikus Róka úrban, A király beszédében és a nagy népszerűségnek örvendő A Kingsman: Az arany körben is.

A színészt 1999-ben ütötte lovággá Erzsébet királynő, de számos elismeréssel és díjjal jutalmazták hosszú munkássága során.

