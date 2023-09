Gyászol a világ: Elhunyt a Shrek sztárja, aki emlékezetessé tette a gyerekkorunkat

Kevés olyan embert találni, aki ne látta volna minimum kétszer, és ne imádná a Shrek című animációs filmsorozatot, aminek első része 2001-ben jelent meg, és azonnal hatalmas sikert aratott.



Ha pedig te is azok közé tartozol, akit megnyugtat, ha időről időre megnézheti például az első Shreket, akkor biztos, hogy kívülről tudod az összes benne hallható dalt is. A két leghíresebb szám (amelyből az egyik az animációsfilm himnusza is) az All Star és az I’m a Believer, a dalok előadója pedig nem más, mint az amerikai Smash Mouth együttes frontemebere, Steve Harwell, akiről tragikus hír látott ma napvilágot.



Az 56 éves Steve ugyanis a minap elhunyt, és bár a CNN úgy tudja, hogy a sztár a hétvégén hospice ellátásban részeszült, a szerettei egyelőre nem közölték halálának okát.

forrás: Getty Images

A Smash Mouth menedzsere, Robert Hayes a következő megható sorokat írta Steve-ről:



„Úgy fogunk rá emlékezni, mint aki rendíthetetlenül összpontosított, és aminek legnagyobb álma az volt, hogy popsztár legyen. Sármja, karizmája és vakmerő ambíciója tette azzá, aki.”

A galériában elolvashatod, mit jelent, ha egy elhunyt szeretteddel találkozol álmodban:

Galéria / 5 kép Ezt jelenti, ha elhunyt szeretteddel találkozol az álmaidban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria