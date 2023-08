Az elmúlt napokban rengeteg sokkoló információ terjedt el Ariana Grandéról, akit eddig az egyik legcukibb és legkedvesebb sztárként tartottak számon.



Először kiderült, hogy Ariana és férje, Dalton Gomez szakítottak, és már folyamatban van a válásuk, majd nem sokkal később jött a következő sokk, miszerint Ariana már nincs egyedül, mert összejött filmes kollégájával, Ethan Slaterrel. A rajongók pedig fel sem fogták ezt a sok változást, már robbant is a következő bomba; Ethan házas, sőt, nemrég született kisbabája.



Ennél persze nem is kellett több az embereknek, és azonnal elkezdték támadni mind Arianát, mind Ethant, sokan ráadásul utánajártak Ari eddigi kapcsolatainak, amiből egy még kínosabb részlet derült ki; szinte az összes eddigi pasijával úgy jött össze, hogy az miatta szakított a barátnőjével.



A történetnek pedig még mindig nincs vége! Néhány rajongó ugyanis megosztotta a személyes tapasztalatát Ariana Grandéval, a dolog ezzel pedig csak még kínosabb és rosszabb lett.



Egy Payton nevű TikTok felhasználó elmesélte, hogy 2017-ben lehetősége volt elmenni Ariana Grande Dangerous Woman turnéjának egyik állomására, ráadásul (akkor még gyerek volt) a szülei olyan jegyet vásároltak neki, amelynek segítségével a koncert előtt lehetősége volt találkozni legnagyobb kedvencével. Ezért a jegyért egyébként 1400 dollárt fizettek a szülei (ami ma közel félmillió forintnak megfelelő összeg!!!), viszont amit ezért az összegért kapott Payton, az igazán mély nyomokat hagyott benne, és nem pozitív értelemben.



„Több, mint egy órát vártunk Arianára ahhoz az időponthoz képest, ami meg volt beszélve. Hatalmas sor állt, de furcsa módon azt láttam, hogy az emberek még 10 másodpercet sincsenek bent a helyiségben, ahol találkozhattak Arival. Ráadásul az arcukra furcsa módon csalódottság volt írva, egyáltalán nem így képzelem el azt, aki épp most találkozott a kedvencével. Aztán végre én jöttem, félve bementem, ott volt Ariana, köszöntem neki, de vissza se köszönt, csak mellém állt, megcsinálták a képet és rám se nézett többet. Én el is köszöntem tőle, de ő még ennyit sem tett meg, teljesen lesokkolt a dolog. A szüleim rengeteg pénzt fizettek ezért, én pedig szomorúan és összetörve jöttem el onnan... Legalább egy hellót kaphattam volna, ha rossz napja volt, ha nem.”

Ráadásul olaj a tűzre, hogy nagyon úgy tűnik, nem csupán Payton járt ugyanígy, a videója után ugyanis sorra osztják meg az egykori rajongók az élményeiket, amelyek pontosan ugyanolyanok, amit Payton is leírt, sőt egyeseké még durvább. Egy fiú például 15 éves volt, amikor ugyanígy találkozhatott Arianával, belépéskor a sztár neki se köszönt, mire a megszeppent rajongó elmondta, hogy nagyon szorongó és önbizalomhiányos, mire Ariana közömbös tekintettel ránézett, és azt mondta, hogy „kussolj”.



Azt egyelőre nem tudni, hogy Ari mikor fog megszólalni a rengeteg váddal kapcsolatban, ami az elmúlt néhány napban rázúdult, de az biztos, hogy most már nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményére!



