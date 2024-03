Ehetnek a kutyák tojást? Az állatorvosok ezt gondolják a kérdésről

A gazdik sokszor azt gondolják, hogy amit ők megesznek, azt a kutyájuk is nyugodt szívvel megeheti, így a maradékot simán, gondolkodás és válogatás nélkül odaadják nekik. Pedig van néhány olyan étel, ami nemcsak nem ajánlott, de egyenesen mérgező a kutyusok számára, mint például a bacon vagy az avokádó. De mi a helyzet a tojással? Ha ehetnek a kutyák tojást, milyen formában tehetik azt? Mennyi tojást ehet meg egy kutya naponta? Számos kérdés felmerült már a témával kapcsolatban, most meghoztuk a válaszokat!

Kathryn Rosalie Dench állatorvos szerint a tojás hasznos tápanyag lehet a kutyáknak, segít megnyugtatni a fájó pocakot. Többek között fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, illetve esszenciális zsírsavakat is. Segít a kölyökkutyáknak energiát előállítani, izomtömeget növelni, illetve építeni és helyreállítani a szöveteket. A benne található kalcium pedig az erős csontok szempontjából elengedhetetlen.

forrás: Getty Images/wilpunt

Bár a tojás tele van nélkülözhetetlen tápanyagokkal, a szakértők egyetértenek abban, hogy nem kell a kutyákat naponta etetni vele. Ez egy alkalmi csemege, ami nem helyettesítheti az egyéb táplálékokat. Ráadásul bizonyos betegségek esetén problémássá válhat a fogyasztása bizonyos kutyák számára, például amik vesebetegségben vagy hasnyálmirigy-gyulladásban szenvednek.

A közepes méretű és nagyobb kutyák napi limitje egy tojás, a kisméretű kutyusoké ½ tojás, az aprótermetűeké pedig ¼ tojás. A kölyköknek érdemes főtt tojást adni, de egyébként a kutyák simán megehetik a sült tojást és a rántottát is, csak arra kell ügyelni, hogy ne legyen rajta semmilyen fűszer. Hogy mi a helyzet a nyers tojással? Mivel emberi fogyasztásra is alkalmas, így a kutyák is falatozhatnak nyers tojást, de természetesen a fertőzések kockázatát figyelembe kell venni. Az E.coli baktérium és a szalmonella a kutyákra is veszélyes lehet, emésztési zavarokat okozhat és egyéb betegségekhez vezethet. A héját is megehetik, de mivel az kalcium-karbonátból áll első sorban, így oda kell figyelni a mennyiségre, mert a túl sok kalcium ártalmas lehet.

További ételekről itt olvashatsz:

Galéria / 11 kép 7 étel, amit megehet a kutyád és 4, ami megmérgezheti Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria