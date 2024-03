"Imádom a párom, de kizárt, hogy összeköltözzek vele" - Egyre többen élnek külön, mégis együtt, íme az oka

Amikor még tinédzser voltál, valószínűleg úgy képzelted el, hogy egyszer majd megismersz valakit, egymásba szerettek, összeköltöztök és családot alapítotok az esküvő után. Mai napig nagyon sokaknak alakul így az élete, és bár tervezni mindig érdemes, az sem baj, ha nem minden történik úgy, ahogy azt elképzeltük. Viszont 2024-re egyre elterjedtebbé válik egy új felállás: amikor két ember szereti egymást, együtt képzelik el az életüket, de összeköltözésről szó sem lehet.

Furcsának hangzik, igaz? Pedig az érintettek elbeszélései alapján egészen érthetővé válik, miért érzik úgy sokan, hogy nem akarnak összeköltözni a partnerükkel. A témában beszélgettünk Krisztinával, aki egy ilyen párkapcsolatban él már régóta és megindokolta nekünk, miért nem szeretne együtt élni a szerelmével.

Együtt, mégis külön

"Lacival már 5 éve vagyunk együtt, szeretjük egymást, ezért elég gyakran megkérdezték tőlünk az elmúlt években, hogy mikor lesz az esküvő, majd amikor közöltük, hogy nem lesz és nem is élünk együtt, mindenki tudni akarta, hogy miért. Tudom, hogy másoknak ez elsőre furcsa lehet, de az oka elég egyszerű: 45 éves vagyok, egyszer már voltam házas, még a 20-as éveimben, elváltam és utána felépítettem az életem. Megörököltem a nagymamám lakását, felújítottam az igényeimnek megfelelően, van jó állásom, kocsim, és nagyon sokáig éltem egyedül. Megszoktam, hogy nem kell máshoz igazodnom, hogy olyan rózsaszín dekorokat veszek a lakásba, amilyet csak szeretnék és tetszik, és nagyon nehezen tudnám elfogadni, hogy valaki más mindig itt legyen. Hogy sose vagy csak keveset tudjak egyedül lenni. Annyira megalapoztam az életem, hogy nem tudnám elképzelni, hogy az én otthonomban valaki más is lakjon. Azt meg végképp nem, hogy eladjam vagy kiadjam, és máshova költözzek. Szerencsére Laci is így érzi; neki van már egy kislánya a korábbi kapcsolatából, van háza és nem tervezi felforgatni az életét."

forrás: Getty Images

Krisztina elárulta azt is, hogy ettől függetlenül nagyon sok időt töltenek együtt, hétköznap és hétvégén is szoktak egymásnál aludni, de szerinte jó érzés utána hazamenni és egy kicsit egyedül lenni. Nem érzi kevesebbnek a kapcsolatát másokénál, és nem foglalkozik a negatív beszólásokkal sem.

Ezzel pedig nincs egyedül, ugyanis egyre többen - főleg az idősebb korosztályból, de nem csak ők - döntenek úgy, hogy a saját életüket már megalapozták, nem szeretnék újrakezdeni, és egy olyan kapcsolatot keresnek, ami ezt egészíti ki. Szakértők szerint is egyre gyakoribb az úgynevezett Living Apart Together, aminek különböző okai vannak. Például nem ritka, hogy mindkét félnek másik városban van jól kereső állása, otthona, amit egyik sem szeretne feladni, de szeretik egymást annyira, hogy a távkapcsolat is működjön. Az érdekessége ennek a felállásnak, hogy sokan nem azért nem élnek együtt, mert nem megoldható, hanem mert nem is akarnak.

Íme a leggyakoribb okok:

Mindkét fél ragaszkodik a függetlenségéhez, saját otthonához, amibe nehezen enged be egy másik személyt

Túl sok pénzbe kerülne egy új, közös otthon vásárlása, építése

Más városban élnek, és egyikük sem szeretne máshova költözni

Eltérő életvitelt élnek, ami nehezen összeegyeztethető minden nap

Nem érzik annyira biztosnak magukat az elköteleződésben, ezért nem szeretnének változtatni az életükön

Te el tudod képzelni, hogy úgy legyél együtt valakivel akár évtizedeken át, hogy nem éltek együtt? Persze, engem nem zavarna, én sem szívesen borítanám fel az eddigi életem, egyébként is szeretek egyedül lenni. Nem, ha szeretek valakit, vele akarok élni, nem tudok mást elképzelni.

