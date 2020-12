Amire senki sem számított: egyidőben debütálnak 2021 legjobban várt filmjei

Ugyan senki sem mer előre tervezni, a Warner Bros. filmstúdió mégis megtette és bejelentette, hogy 2021-ben több filmje is egy időben fog debütálni a mozikban és a HBO Max-on. Így a Godzilla vs King Kong, a Mátrix 4 és a Suicide Squad 2. is ugyanazon a napon lesz elérhető és még moziba sem kell mennünk.

A Warner azzal indokolta a döntését, hogy a járványhelyzet jelenlegi állása szerint egészen jövő őszig senki sem fog moziba menni, ugyanakkor a moziélményt senkitől sem akarják elvenni és az emberek is igénylik az ilyen jellegű megoldásokat a következő hónapokra.

Ez egyébként óriási dolog, hiszen a koronavírus elérte, hogy szakítsanak az eddigi hollywoodi modellel, amely elsősorban a mozik bevételére épített. Öröm az ürömben, hogy 2021-ben a várva várt filmek bemutatása mellett a HBO Go megkezdi az átállását a HBO Maxra, így a filmcsatorna kínálatai mellett számos sorozat, műsor és film lesz elérhető, vagyis a CNN, Cartoon Network és TNT tartalmai is nézhetőek lesznek.

