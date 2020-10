Már megint elhalasztják 3 óriásinak ígérkező film premierjét

Valószínűleg már akkor is szomorkodott a filmfanatikus éned, mikor bejelentették, hogy másodjára is elhalasztják a James Bond legújabb részét, most azonban még több nagy durranásnak ígérkező filmről kell elárulnunk ugyanezt a hírt.

A napokban három ilyet jelentettek be ugyanis Hollywoodban. Már te is tutira vártad a Dűne 2020-as változatát, azonban a Warner Bros közleményt adott ki, hogy a Timothee Chalamet főszereplésével készült alkotást idén már nem mutatják be, 2021 októbere a következő tervezett dátum, azaz egy egész évet csúsztatnak rajta.

Zseniális lett a legújabb James Bond film második előzetese Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Szinten a Warner Bros alkotása, az első Robert Pattinsonos Batman is egy évvel később kerül mozikba, azaz 2022 októberében állapíthatjuk csak meg, hogy Rob jobban játssza-e a denevérember szerepét, mint elődei.

A két nagy bejelentéshez a Universal is csatlakozott, és elmondták, hogy a 2021 júniusára tervezett Jurassic World: Dominion című új film sem fog megjelenni a kitűzött dátumon, és a friss tervek szerint 2022 június 10-én mutatják be.

Azért lesz mit nézni 2020-ban is, nézd csak meg a galériában, mik lesznek a nagy kedvencek!

Galéria / 8 kép Várva várt filmek 2020 őszén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria