Mi is csak ámulunk és bámulunk, amikor a kezünkbe kerülnek saját gyerekkori képeink, és valószínűleg így vannak vele Hollywood nagyágyúi is. Közülük ráadásul néhányan köszönőviszonyban sincsenek már egykori vonásaikkal a sok plasztikának köszönhetően, míg mások meglepően jól hozzák már kisgyerekként is azokat a karakteres jegyeket, amik felnőttként is jellemzőek rájuk. De fotóját nem ezért kapta fel az internet.

Ami azt illet, a zenész már fiatalon is elég "Ed-es" volt, ezen nem is lenne semmi extra, iskolai osztályképe ennél sokkal izgalmasabb részletet rejt.

forrás: Twitter

és a két mellette látható osztálytársa olyan, akár a világhírű trió, Harry Potter, Ron Weasley és Hermione Granger. Megáll az ész... Most komolyan, mekkora esély erre?

És ha már nagyon bele akarunk egy egész estés Harry Potter mozit beszélni ebbe a filmbe, akkor eggyel Ed fellett ott van Draco Malfoy utánfutója, Monstro, mellette pedig Neville Longbottom. Milyen varázslatos osztály volt ez?

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

