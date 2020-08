Az utolsó percig sikerült titokban tartaniuk a hírt: Apa lesz Ed Sheeran!

Korunk egyik legnépszerűbb előadója, sosem volt túlságosan beszédes, ha a magánélete volt a téma, de azt tudni lehet, hogy hatalmas boldogságban élnek együtt feleségével Cherry Seabornnal. A The Sun magazin értesülései szerint pedig most még tovább fokozzák ezt a boldogságot, ugyanis Ed felesége az első gyermekükkel várandós. Sőt mi több, még idén nyáron megszülethet a kicsi! És hogy miért nem tudtuk eddig a hírről? Arról már a pár egy ismerőse mesélt a magazinnak, aki azt mondta, hogy a koronavírus-járvány nekik pont kapóra jött, hiszen így az átlagosnál is jobban el tudtak bújni a kíváncsi szemek elől, és megtartani maguknak az örömhírt.

A zenész amúgy tavaly december óta nem sok hírt eresztett meg magáról, akkor úgy fogalmazott, egy kis szünetet kell tartania (a közösségi médiában is), hiszen kemény időszak volt a háta mögött a turnéknak és a fellépéseknek köszönhetően.

Reméljük, azért a kicsi Sheeran baba fotóját megosztják majd a rajongókkal!

