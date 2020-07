Ed Sheeran bevallotta: nagyon komoly függőségekkel kellett szembenéznie

A minap a BBC-nek adott interjújában a brit zenész, egyértelműen kijelentette, hogy nagyon addiktív személyiség, könnyedén függőjévé válik bizonyos dolgoknak. A siker első hullámaival pedig nem volt könnyű megküzdenie, hol az alkoholba, hol pedig a mértéktelen ételfogyasztásba menekült. Az igazi mélypontot 2014-ben érte el, amikor az X című lemezével turnézott.

Egész éjjel fent voltam, ittam, majd a buszon tovább ittam. A turnébusz általában az arénák környékén parkolt, egész nap ott aludtam, majd felébredtem, aztán felléptem, ittam egyet, majd újra visszamentem a buszra. Vagy négy hónapig nem láttam a napfényt. Az elején minden nagyon mókás volt és játéknak tűnik az egész. Olyan mint a rock and roll, aztán egyszer csak szomorúbb lett. Szerintem akkor voltam igazán mélyen.

Hozzátette, hogy ahogy az egész testét borító tetoválások is mutatják, sosem tud megálljt parancsolni magának. De alapvetően sem az ő stílusa, hogy valamit csak úgy csinálgasson.

Ám nem csupán az ital okozott nála különösebb függőséget, hanem az étel is. Bár az első perctől kezdve imádta a kissé mackós külsejű zenészt a közönésg, valójában ő magával már kevésbé volt kibékülve.

Korábban „két vacsora” Teddy-nek hívtak, ugyanis mindig két adagot rendeltem és persze ettem is meg. Amitől persze szépen meghíztam és gyűlöltem a kinézetem. Azt hiszem, az olyan dolgokból, mint a cukor, az édességek, a gyors kaja, a kokain, vagy alkohol mindig többet fogyasztasz, mert hirtelen jobban érzed magad tőlük, de valójában ezek a legrosszabb dolgok, amiket magaddal tehetsz.

Végül a felesége, Cherry volt az, akinek sikerült őt az egészségesebb életmód felé terelni. A pár 2018-ban házasodott össze, negyven fő előtt mondták ki a boldogító igent.

Sokat eddz, ezért elkezdtem vele én is futni. Nagyon egészségesen étkezik, így csatlakoztam hozzá e téren is. Mivel nem igazán iszik alkoholt, így én is felhagytam vele. Azt hiszem, mindent megváltoztatott az életemben.