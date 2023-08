Dustin Hoffman augusztus 8-án született Los Angelesben, származása szerint ukrán családból származik, akik a progromok elől menekültek Amerikába.

Kezdeti nehézségek

Dustin már egészen korán színészi ambíciókat dédelgetett, ugyanis édesanyja is amatőr színész volt. Miután elvégezte a középiskolát, a Santa Monica-i főiskolára nyert felvételt, ahol egy színész kurzust is elvégzett, ám rossz eredményei miatt hamar véget értek főiskolai tanulmányai. Ezek után folyamatos próbálkozásokba kezdett különböző oktatási intézményekben, ám sikerrel sajnálatos módon nem járt. Ez pedig olyannyira igaz volt, hogy megválasztották „legkevésbé valószínű, hogy sikeres lesz” szégyendíjára is, így mondhatni, igazán komoly kitérőt tett meg addig, míg végre jó helyre került.

forrás: Getty Images/North America Dustin Hoffman a kezdeti nehézségek ellenére szárnyaló karriert futott be.

Szárnyaló karrier

Nem sokkal ezek után, sokadik próbálkozásra felvételt nyert Lee Strasberg legendás színiiskolájába, ennek köszönhetően pedig több szerepet is kapott, még a Broadwayen is játszhatott, és végül 1967-ben Arthur Hiller filmszerepet is adott neki a The Tiger Makes Out című filmben. Ez pedig igencsak beiindította a karrierjét, ugyanis ezt követően főszerepet kapott a Diploma előttben, ahol alakítását Oscar-díjra is jelölték, és elnyerte a BAFTA-díjat.

Azóta jó pár év eltelt, és Dustin Hoffman elképesztően sikeres színész lett. Pályafutása alatt két Oscar-díjat nyert, és 3 filmben is játszott, ami Oscar-díjas lett.

Az alábbi galériában összegyűjtöttük 5 filmjét, amit muszáj megnézned!

Galéria / 5 kép Dustin Hoffman 5 legjobb filmje Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria