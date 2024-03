Dűne akkor és most: kinek állt jobban a szerep?

Még javában játsszák a mozik a Dűne: Második részét, és a jelek szerint Denis Villeneuve sci-fi kalandfilmjét érdemes is megnézni, hiszen a kritikusok többsége is pozitívan írt róla, valamint a kasszáknál is több mint félmilliárd dollárt hozott eddig világszerte, amivel 2024 eddigi legjobban teljesítő filmje. Olyan sztárokat láthatunk benne a teljesség igénye nélkül, mint Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler vagy Javier Bardem.



A Villeneuve-féle Dűne első része 2021-ben jött ki, azonban az alapjául szolgáló Frank Herbert-regényt már korábban is feldolgozták. Nem is akárki: David Lynch, és az ő 1984-es alkotása is elég nagy sztárparádénak számított. A negyven évvel ezelőtti és a mostani változat között persze számos nagy különbség van, a réginek például Mexikóban forgatták a sivatagi jeleneteit, míg a legfrissebbnél Abu-Dzabiban, Olaszországban, valamint Namíbiában is forogtak a kamerák. És persze a szereplőgárda is alaposan kicserélődött, még ha voltak is olyan visszatérők, akik esetleg a végső vágatban már nem szerepelnek.

De nézzük, az 1984-es és a 2024-es Dűne-filmekben hogy néztek ki a karakterek. Szerinted kinek állt jobban az adott szerep?

Galéria / 12 kép Dűne: 1984 vs. 2024 - kinek állt jobban? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men írása.