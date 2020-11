Új időszámítás! Először szerepel drag queen magyar divatmagazin címlapján

Légy önmagad! Légy kreatív! Minden ember szép! A szépségnek ezer arca van! Ilyen, és ehhez hasonló inspiráló mondatokat hónapról hónapra olvashatunk a női magazinokban, ám valljuk be, ha fellapozzuk őket, szinte mindig szembesülünk azzal, hogy a világ alapvetően még mindig egy adott, a korszellemnek megfelelő ideállt támogat. Ezért is olyan üdítő, amikor 2020-ban vannak olyan magazinok is, amik szembe mernek menni az árral, és nem csak üres frázisokat puffogtatnak, hanem értelemmel és őszinteséggel töltik meg azt.

Ilyen izgalmas választásnak lehetünk most szemtanúi, ha a téli InStyle magazin címlapjára tekintünk, melyen Magyarországon először egy drag queen, azaz az Enigma néven ismert Szabó Máté néz vissza ránk!

Az InStyle téli lapszámának tematikája egyébként a szépség körül forog, ám ezúttal úgy döntöttek, hogy a kézzelfogható megoldások helyett húznak egy merészet:

Ha már szépség, akkor egy éles kettősséget állítottunk párba: egy természetes szépséget natúr sminkben, és egy sminkelt férfit hangsúlyos drag queen sminkben. Ezután választottuk ki a legmegfelelőbb alanyokat, látványvilágot a koncepcióhoz. Szabó Máté, a drag queen alanyunk profi sminkmester, aki önkifejezési formának és lélekterápiának alkalmazza önmagán a sminkelést és "Enigma" alteregóját, Sztarenki Dóri pedig világ életében nyitott és elfogadó volt, így örömmel vállalta a felkérésünket - rá nyitottsága mellett azért is esett a választásunk, mert kifejezetten karakteres arca van, szépségpöttyökkel, ő sem az a tipikus babaarcú szépség, ahogy ezt magáról is mondta.

Nyilatkozta a címlappal kapcsolatban a magazin főszerkesztője, Alberti Petra. Nos, valljuk be, ilyen bevállalós cover még a nemzetközi szcénában is ritka, pedig, ha tényleg szeretnénk hinni abban, hogy a szépség nem egy jól körülhatárolható fogalom, több ilyen merészség kellene, nem? És hát valljuk be, aki jártas a témában, az tudja, hogy ember legyen a talpán, aki sminkelésben egy drag queennel felveszi a versenyt!

