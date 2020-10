Minden nő rémálma! A hűtlen filmcsillag még csak fel sem vette feleségének a telefont, miközben kolléganőjével enyelgett

Bár két gyerekkel ezelőtt volt, hogy 1 nap alatt akár egy 3-400 oldalas könyvet is kivégeztem (ha belemerültem, addig nem tettem le, amíg nem végeztem vele...), most már ez nem igazán jellemző. Most már, így három X-esen inkább választom az alvást. :D No meg tény, hogy jóval kevesebb időm is van olvasni, az esős, unatkozós vasárnapok nem jellemzőek már. Ezért sokszor választok olyan könyvet, amit tudom, hogy pár óra alatt kivégzek, amíg mondjuk a gyerekek eljátszanak. És ilyenkor olyan jó a tudat, hogy de jó, újabb könyvet olvastam ki.