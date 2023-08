Húsz helyszínen várják a szépülni vágyókat - dm Szépségbusz: házhoz viszik a sminket és a kikapcsolódást!

A dm 30 éve ott van a hétköznapok fontos pillanataiban: a készülődésnél az első randira, amikor a legjobb formánkat akarjuk hozni, vagy amikor a legkímélőbb termékeket keressük. A drogéria szakkompetenciája segíti a legmagasabb vásárlói igények kielégítését, a legújabb hatóanyagok az elsők között jelennek meg a dm polcain, továbbá saját márkás egyedi fejlesztésekkel formálják a trendeket.

A dm 2023-as őszi kampányában ismét a színeké a főszerep, amelyekkel kreatív eszközként érzelmeket, hangulatokat fejezhetünk ki. A drogéria az idei szépség kampány részeként egyedi kezdeményezéssel készült: a dm Szépségbuszával 20 helyszínen, népszerű fesztiválokon és dm-es rendezvényeken is találkozhat a közönség, a busz augusztusban indult útnak. A mozgó szépségműhelyben sminkeléssel és körömfestéssel várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a dm márkás újdonságokat, a profi sminkesek és körmös szakemberek pedig szépségtanácsokkal is ellátják a vendégeket. Beszállítóik jóvoltából apró ajándékkal is kedveskednek azoknak, akik a szépségbusz szolgáltatásait igénybe veszik.

A dm filozófiájának alapja, hogy gazdasági közösségként példát mutat környezetének, s kiemelt területként kezeli a fenntarthatóságot. A szortiment összeállításakor hangsúlyos szempont a fenntarthatóság, ez a vásárlók számára a választékon keresztül jól érzékelhető.

A dm a Szépségbusz az állomásain hulladékgyűjtő dobozok kihelyezésével segít megfelelően gyűjteni a lejárt vagy nem használt kozmetikai termékeket. Az összegyűjtött hulladék szelektív gyűjtését, elszállítását, a hulladék ártalmatlanítását, amennyiben lehetséges, a csomagolóanyagok megtisztítását és újrahasznosítását partnerük, a Beautycle végzi.

Ha valaki legalább 5 db lejárt, elhasznált kozmetikai terméket* visz a dm Szépségbuszon elhelyezett gyűjtőládába, cserébe a vállalat megajándékozza egy dm márkás dekorkozmetikai termékkel. További részletek: dm Szépségbusz | dm.hu

A dm-ről sokaknak a gyönyörű sminkek és az ápolt megjelenés jut eszébe, és ezért mindent meg is teszünk. Az üzletekben a munkatársaink felkészülten segítik a termékek közötti eligazodást, izgalmas smink aktivitásokat szervezünk, mára pedig akár egy élő dm Live adás alkalmával is elleshetik vásárlóink a legújabb szépészeti fogások a dm App-ban. A kínálat kialakításánál továbbra is a vásárlói igények lehető legszélesebb lefedése a célunk, a legújabb trendek, fogyasztói elvárások mellett pedig a fenntarthatóság is nagyban alakítja a szépségápolási szortimentet.

– fűzte hozzá Kanyó Roland, a dm marketing és PR menedzsere.