10 ruhacsoda Karl Lagerfeld több mint 50 éves életművéből, amit nem lehet elfelejteni

Tavaly ősszel derült ki, hogy a 2023-as MET-gála témája az 2019. február 9-én elhunyt munkássága lesz majd, ami egybeesik a néhai mester előtt tisztelgő : A Line of Beauty címet viselő kiállítással is. A tárlaton a német divattervező 150 olyan kreációját mutatják be vázlatokkal együtt, melyeket különféle divatházak égisze alatt készített színes életútja során, a gála résztvevői pedig most hétfőn minden bizonnyal megelevenítik vörös szőnyeges szettjükben Karl elképesztő divathagyatékát.

Mit kell tudni ről?

A Hamburgban született , már két éve élt Párizsban, amikor 1955-ben megnyerte az IWS (Nemzetközi Gyapjútanács) kabáttervező versenyét, és hamarosan Pierre Balmain divatházában találta magát, ahol három évig a tervező asszisztense és segédje lett. 1958-ban Lagerfeld a Jean Patou művészeti igazgatója lett, majd 1964-ben Rómába utazott, hogy művészettörténetet tanuljon, miközben Tizianinak dolgozott, de nem sokkal később már szabadúszóként tevékenykedett és olyan nevekkel kezdett el együtt dolgozni, mint a Krizia, a Valentino és a Chloé. Utóbbi 1966-ban a fő tervezőjévé tette őt, az 1972-ben megalkotott fekete-fehér, aszimmetrikus kollekciójával pedig végleg beírta magát a világ egyik legkiemelkedőbb divatmesterei közé.

Mindeközben 1967-ben a Fendi felbérelte, hogy modernizálja a márka szőrmecsaládját, a közös munka pedig olyan gyümölcsözőnek bizonyult, hogy Karl egészen haláláig a divatháznál maradt. Ilyen szakmai sikerek mellett talált rá a Chanel, ami ekkor már Coco halála óta, azaz több mint egy évtizede mondhatni csak árnyéka volt régi önmagának, Lagerfeld 1983-ban lett a divatház kreatív igazgatója és egészen a haláláig az is maradt. Egy évvel később, 1984-ben pedig útjára indította saját divatmárkáját, ami a mai napig is kiemelt helyet tölt be a piacon. A kemény, őszinte és néhol a gyűlölet hangjait sem nélkülöző tervezőt bár sokan nem szerették és sokan a mai napig nem tudnak megbocsájtani neki, ám úgy tűnik, hogy munkássága és kreatív érdemei elég kirívóak ahhoz, hogy ennyi év távlatában a szakma inkább csak érdemei miatt emlékezzen rá, és ezen érdemeit egy különleges est folyamán, nem kis felhajtás közepette ünnepelje is.

Mint minden évben így most is kíváncsian várjuk, hogy ez eseményre hivatalos hírességek miként fogják kellő tartalommal és kreativitással megtölteni az idei MET-gálára választott megjelenésüket úgy, hogy közben hűek maradnak a témához is. Minden bizonnyal többen a Chanel, a Chloé vagy a Fendi archívumából fognak kiemelni egy-egy vintage ruhadarabot, és akadnak majd olyanok is, akik egy kicsit találékonyabbak lesznek és a klasszikusnak mondható -hatást értelmezik újra a Prada, az Oscar de la Renta és egyéb más nagy divatházak szemüvegén keresztül. Hogy egykori gazdag életművéből mely kreációkat látnánk mi szívesen a MET-gála vörös szőnyegén? Kattints tovább galériánkra és mutatjuk is!

