A diszkó hullámoknál már nem lesz trendibb frizura idén tavasszal: muszáj kipróbálnod!

A sztárok máris odavannak a frizuráért, ami megidézi a diszkó korszakot. Emily Ratajkowskit bár egyenes barna hajjal áldotta meg a természet, a modell imádja variálni a frizuráját, sőt mi több, egyenesen diktálja is a frizuradivatot. A Párizsi Divathéten jelent meg diszkó hullámokkal, ami egyértelműen a tavasz és a nyár egyik legmenőbb hajtrendje lesz.

A trend a csendes luxus ellentéteként jelent meg, míg az előbbi a clean girl lookot és az egyenes hajat emelte piedesztálra, addig a diszkó hullámok a minél nagyobb, minél több elvén működnek. Izgalmas, bohém trendről van szó, ami extra kinézetet ad a viselőjének, ráadásul arról nem is beszélve, hogy a lelapult hajjal is elbánik.

A hajápolás a közösségi média hatására került a figyelem középpontjába az utóbbi egy évben. Számos tartalom épül arra, hogyan kezeljük megfelelően a hajunkat, vagy épp milyen hajtípusra milyen termékeket alkalmazzunk. A scrunchie és a fejbőr masszírozó sosem volt még ilyen népszerű, ahogy magára a fejbőr egészségére sem irányult még ekkora figyelem korábban. Mindez rengeteg embert ösztönzött arra, hogy még inkább odafigyeljen a haja egészségének állapotára és esetleg kipróbáljon néhány új frizurát is.

A haj természetes textúrájának előhívása érdekében is számos új eszköz került bevezetésre a piacon, népszerűvé váltak például újra a különféle hajcsavarók. Nagyjából ezek miatt is juthattunk el odáig, hogy a lezselézett kontyokat most felváltják az extra volumennel megálmodott diszkó hullámok, melyek tartást adnak a hajnak. De nemcsak ezért népszerűek, hanem azért is, mert még a legegyszerűbb szettet is azonnal feldobják. A diszkó hullámokra szavazott idén Blake Lively is!

Próbáld ki a diszkó hullámokat!

Hogy készül egy ilyen frizura? A szakértő fodrászok szerint érdemes már alapból volumennövelő samponnal és balzsammal ápolni a frizurát, majd természetesen jöhet a hővédő spray is, ami kihagyhatatlan, ha extra hőnek teszed ki a tincseidet. A következő lépés attól függ, milyen az eredeti hajad, ha természetesen göndör, akkor szinte nyert ügyed van, miután megszárítod a hajad, hajtsd előre a fejed és így fésüld át a tincseidet, majd fixáld hajlakkal.

Ha viszont egyenesek a tincseid, akkor vegyél elő egy vékonyabb csővel ellátott hajsütővasat és tincsenkét süsd be. Amikor lehűltek a tincsek, óvatosan fésüld át őket majd fixáld hajlakkal. A végeredmény annál tartósabb és annál dúsabb lesz, minél vékonyabb csövet használsz.

Ha egyszerűen elkészítenéd a diszkó hullámokat, akkor mindenképpen szerezd be a L'Oréal Professionnel Paris Curl Expression Curls Reviver Spray megújító spray-t, ráadásul most 10% kedvezménnyel:

Azért az étrendről sem érdemes megfeledkezni - ezek a kaják segíthetnek elérni az álom frizurát:

Galéria / 7 kép 7 étel, amitől gyorsabban fog nőni a hajad, és sokkal sűrűbb is lesz! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria