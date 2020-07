Disney mesék, amiket a szülők nem akarnak megnézetni a gyerekkel

Bevallom, a karanténos hetekben az összes kedvencet oda-vissza tízszer megnéztük a gyerekekkel. A Trollokat már az egész család kívülről fújta és amikor Buzz Lightyear, a csillagharcos is kismilliomodjára indult „a végtelenbe és tovább”; összenéztünk a férjemmel és azt mondtuk, legyen; hadd nézzék a Disney TV-t; hiszen olyan sok jópofa film van a kínálatban – meséli a kétgyermekes Linda. No ezt aznap meg is bántam, amikor a csatorna az 1953-as Pán Pétert tűzte műsorra.

Teljesen ledöbbentem, hogy felnőtt fejjel újra nézve mennyire idejét múltnak tűnik az egész; a rasszista, szexista elemeiről nem is szólva – adott hangot csalódásának.

Egy a közelmúltban a Disney rajzfilmekről készített felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 18 százalékának sejtelme sem volt arról, milyen elavult, idejétmúlt némelyik Disney rajzfilm.

Több, mint ötven százalék ennek ellenére úgy vélekedik, nem tiltaná meg a gyerekeinek, hogy megnézzék ezeket a flmeket.

„Nem gondolom, hogy el kellene tiltanunk őket ezektől a rajzfilmektől csak azért, mert régebbiek, s mert emiatt esetleg olyan elemeket is tartalmaznak, melyeket ma viszont már elfogadhatatlannak tartunk. Amíg ezeket elmagyarázom, megértetem a gyerekeimmel, szerintem nincs ezzel semmi gond – nyilatkozta az egyik megkérdezett édesapa. Mások viszont kifejezetten nem akarják, hogy a gyerekeik megnézzék ezeket a régi Disney filmeket, a bennük fellelhető rasszista, bántalmazó elemek, vagy a nőkhöz való viszony ábrázolásmódja miatt.

A válaszok alapján született is egy lista; amit ha hátulról nézünk, a Dumbo vezet: ez volt az a film, melyre a legtöbb megkérdezett mondta azt, hogy sok olyan jelenet van benne, ami miatt szerintük egyáltalán nem való a gyerekeknek. Utána a Pán Péter következett, s népszerűtlenségben dobogós helyen zárt a Szépség és a Szörnyeteg. Utóbbinak érdekessége, hogy 1991-ben készült.

Íme a megkérdezett szülők által felállított lista, az általuk legbarátságosabbnak minősített Disney rajzfilmmel kezdve:

1. Toy Story 3

2. Bambi

3. A kis hableány

4. A dzsungel könyve

5. Hófehérke

6. Macskarisztokraták

7. Fantázia

8. A szépség és a szörnyeteg

9. Pán Péter

10. Dumbo

További Disney filmek, amik nem nyűgözték le a közönséget:

